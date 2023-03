Il 14 marzo il quinti anniversario della scomparsa di Girolamo Tripodi

Martedì 14 marzo 2023 ricorre il quinto anniversario della scomparsa del sen. Girolamo Tripodi.

La Fondazione a lui dedicata, come ha già fatto negli anni passati, ha deciso di promuovere un’importante iniziativa per onorarne la memoria, nella consapevolezza che Girolamo Tripodi è sempre presente con noi, proprio perché, al di là di parole retoriche di circostanza, i nostri atti concreti lo fanno vivere nei cuori di tutti quelli che gli hanno voluto bene veramente.

Quest’anno la ricorrenza verrà ricordata con un’iniziativa promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Francesco Jerace” di Polistena.

SENZA MEMORIA NON C’E’ FUTURO, questo è il tema fondamentale del ricordo di Girolamo Tripodi, parlamentare e sindaco di Polistena per oltre 31 anni, che ha incarnato la storia di chi non si è mai rassegnato ai mali antichi di questa terra ed ha promosso grandi battaglie per il riscatto sociale da una condizione di servilismo, contro la ndrangheta e per la difesa dell’ambiente, per costruire anche una nuova immagine della Calabria.

Martedì 14 marzo alle ore 10 a Polistena presso la sala-teatro della Scuola Media “Francesco Jerace” in via Esperia, 9 si svolgerà un incontro con gli studenti della Scuola Media a cui parteciperanno la prof.ssa Maria Tigani, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, Michelangelo Tripodi Presidente della Fondazione Girolamo Tripodi, Franco Mileto già Dirigente Scolastico e Franco Nasso professore.

In apertura si svolgerà la proiezione del video “GIROLAMO TRIPODI, Storia di un ideale”.