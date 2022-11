La Corte dei Conti dà ragione a USB: Rosarno (RC) aumenta le ore agli ex Lsu-Lpu

Nel corso di un incontro tenutosi ieri tra la Commissione prefettizia alla guida del Comune di Rosarno e le organizzazioni sindacali è stato comunicato che si procederà all’aumento delle ore lavorative per gli ex Lsu-Lpu, nel pieno rispetto dell’Accordo Quadro del 14 marzo 2022, sottoscritto tra Regione Calabria e parti sociali.

“È questa una vittoria della nostra organizzazione sindacale e dei lavoratori che, – afferma in una nota USB Pubblico Impiego Calabria – in maniera determinata, si sono opposti all’iniziale decisione della Commissione Straordinaria di non procedere all’aumento dell’orario lavorativo, bensì di utilizzare i fondi in sostituzione delle somme di competenza comunale utilizzate per precedenti incrementi orari.

Dopo le nostre proteste e soprattutto dopo la giornata di sciopero del 9 settembre scorso che ha visto una adesione totale del personale ex Lsu-Lpu, i commissari hanno interrogato sul punto la Corte dei Conti che ha risposto confermando in pieno la validità delle nostre motivazioni.

Questa è una risposta che vale non solo per Rosarno, ma anche per quelle amministrazioni che su questa problematica continuano a nicchiare, provando a fare cassa sulle spalle dei lavoratori. Siamo consapevoli che tanti ancora sono i passi da fare per restituire pienamente diritti e dignità ai lavoratori ex Lsu-Lpu, a partire dal riconoscimento dei contributi previdenziali, ma salutiamo con piacere questo risultato che dimostra ancora una volta che quando i lavoratori si muovono in maniera unitaria e compatta riescono a portare a casa risultati positivi”.