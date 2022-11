Rimodulazione mutui, ‘Reggio Bene Comune’: “La città risparmia 3 milioni di euro ma l’opposizione si astiene”

“Se non fosse successo veramente sarebbe stata cosa da non crederci, ma purtroppo la realtà supera anche l’immaginazione: l’Opposizione tutta (incluso Pazzano) si è astenuta dal sostegno ad un provvedimento che farà risparmiare circa 3mln di euro alla cittadinanza”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del movimento “Reggio Bene Comune”

“Cosa è successo? Lunedì scorso 24 ottobre si è tenuto Consiglio Comunale con un unico punto all’ODG, relativo alla rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti nel periodo immediatamente successivo al Commissariamento per ‘ndrangheta di Palazzo San Giorgio.

Il settore Finanze del Comune, dopo aver analizzato la circolare del 20 ottobre (diffusa a livello nazionale dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti) ha reso note al Consiglio le opzioni tecniche proposte per la gestione di circa 460 mutui allora attivati dai Commissari; quella ritenuta più conveniente, con un principio di “equivalenza di spesa” (quindi senza nulla gravare sulla città) è stata l’anticipazione dell’estinzione dei mutui stessi con un risparmio complessivo, per la collettività, di circa 3 mln di euro.

La maggioranza, dopo una lucida relazione dell’Assessora Irene Calabrò, ha sostenuto e votato compattamente il provvedimento, che non solo anticipa la chiusura di quei mutui necessari alla gestione della delicatissima fase di predissesto (prodotta dal “Modello Reggio”), ma consegna alle future amministrazioni un Ente franco e libero da debiti; nella visione più matura e responsabile del “buon padre di famiglia”.

A fronte di una ultra-evidente opportunità di risanamento e rilancio delle casse comunali l’Opposizione, invece, decide di astenersi e non votare il provvedimento (per fortuna poi passato con i voti della maggioranza).

Le ragioni, seppur legittime, appaiono di una inconsistenza imbarazzante, sia a livello politico che squisitamente “tecnico”.

Le puntuali risposte della Calabrò, alla presenza dei Dirigenti stessi dei settori interessati, non sono servite affatto a responsabilizzare gli esponenti del Cdx tutto, oltre che Pazzano e la Marcianò stessa.

Sorprende non poco il comportamento di una opposizione che non ha mai perso occasione per polemiche sterili su questioni cruciali per il futuro della città o, peggio ancora, che ha spesso ‘inventato’ completamente problemi inesistenti solo per una strana ed anomala sindrome da “campagna elettorale permanente”.

Sembra che il Cdx, soprattutto, abbia perso anche la fantasia creativa nel porre in essere il suo attacco sistematico e ridondante all’Amministrazione comunale; a prescindere dalle tematiche, infatti, non fa altro che ripetere ossessivamente “ennesimo fallimento” oppure “inadeguati”: attenzionando, anche personalmente, l’amministratore-bersaglio di turno.

Eppure loro sono quelli che si cuciono addosso slogan come ‘Difendi Reggio!’ e si rappresentano sempre come i “tutori esclusivi” della città, del suo ‘orgoglio’ e della sua ‘identità’.

Sono quelli che indossano le mascherine amaranto in Parlamento (vedi Cannizzaro) e poi la mortificano offendendone pubblicamente gli amministratori solo per rendere servizi al partito ed ai colleghi amministratori cosentini. Soprattutto sono quelli che non sostengono MAI, attraverso i propri rappresentanti in Consiglio comunale, quei processi positivi e virtuosi (vedi Decreto Agosto ad esempio) che stanno