Fiorello: “Ponte sullo Stretto? Prima facciamo le strade e il binario doppio sulle ferrovie”

”Prima di fare il ponte facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia”. Così Rosario Fiorello, in apertura della diretta quotidiana su Instagram con cui sta ‘rodando’ il ritorno in Rai con ‘Viva Rai2’, si è espresso sul progetto del ponte sullo stretto di Messina tornato in auge con il nuovo governo.

“Sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare i motociclisti della Parigi-Dakar”, ha ironizzato lo showman siciliano, “esortando” di fatto il nuovo esecutivo e le istituzioni a opere più immediate.

LEGGI ANCHE >>> Ponte sullo Stretto: l’8 novembre vertice Salvini-Occhiuto-Schifani

>>> “Lavoro giorno e notte per il Ponte sullo Stretto”. Salvini promette “opera green” e sente la commissaria Ue Valean

Con la formazione del nuovo governo di destra, il Ponte sullo Stretto è diventato infatti i leitmotiv del neo ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha punta fortemente sull’opera di collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, tanto da aver programmato già un vertice con i governatori delle due regioni, Renato Schifani e Roberto Occhiuto, entrambi di centrodestra e ben predisposti alla realizzazione dell’infrastruttura di cui si parla da parecchi decenni.