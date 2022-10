Al via l’October Grace’s in tour

Tutto pronto per l’October Grace’s in tour, organizzato dall’Associazione Grace, guidata dal presidente Lidia Papisca, che per tutto il mese di ottobre ha messo in campo delle iniziative rivolte ai malati oncologici. Con il coinvolgimento dei partner associati, l’Associazione che si occupa di Estetica&Benessere e di Estetica oncologica col progetto “Grace, l’Amore che Dà la Vita”, metterà a disposizione consulenze gratuite, previo appuntamento, da parte di figure professioniste del settore medico ed estetico associati a Grace. Fare i conti con un aspetto fisico che cambia è, purtroppo, uno degli effetti collaterali che inevitabilmente si viene a creare a causa di terapie chirurgiche, chemioterapie o radioterapie. Un lavoro, quello dei professionisti estetici specializzati, che si affianca a quello dei medici per un beneficio sia a livello psico-fisico, che morale e motivazionale per affrontare la malattia e il percorso oncologico con più fiducia e sicurezza. Le consulenze, nello specifico, riguarderanno il make up oncologico; la cosmetologia e dermatologia oncologica; l’alimentazione oncologica, non trascurando lo stile e il movimento. Per tutto il mese di ottobre sarà possibile, inoltre, usufruire di attività artistiche e sportive, corsi gratuiti e scontistiche particolari presso le attività convenzionate. Per info e dettagli www.associazionegrace.org