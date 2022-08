Incidenti sul lavoro, operaio colpito da giostra: è in gravi condizioni

Un operaio 25enne di nazionalità indiana è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto a Gioiosa Ionica, nella Locride, durante i festeggiamenti per il Santo Patrono del paese, San Rocco.

L’operaio è stato investito, per cause in corso d’accertamento, da un vagone della giostra alla quale era addetto. Il 25enne è stato trasportato in elisoccorso negli “Ospedali riuniti” di Reggio Calabria ed è stato ricoverato con prognosi riservata per traumi alla testa ed al torace. Sull’incidente hanno avviato indagini i carabinieri per accertare eventuali responsabilità. L’area in cui era stata allestita la giostra è stata posta sotto sequestro.