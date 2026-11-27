La violenza di genere non è mai un’emergenza privata, ma una responsabilità collettiva che richiede un cambio culturale profondo: educare al rispetto, imparare a riconoscere i segnali del controllo e non lasciare mai sola chi trova il coraggio di chiedere aiuto. La prevenzione passa necessariamente attraverso la coesione della comunità, l’ascolto attivo e l’educazione delle nuove generazioni. Chiedere aiuto è il primo passo verso la libertà e le istituzioni hanno il dovere di esserci, con strumenti concreti e vicini alle persone.

IN VIA CREA UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VVITIME VIOLENZA

È, questo, il messaggio ribadito questa mattina, venerdì 27, in occasione dell’inaugurazione del Centro Antiviolenza La Farfalla di Via Claudino Crea, che si candida ad essere un punto di riferimento e di ascolto per l’intero territorio del crotonese.

AL TAGLIO DEL NASTRO ANCHE IL QUESTORE PANVINO

Al simbolico taglio del nastro della sede del centro Antiviolenza, ospitato in un immobile comunale, sono intervenuti il vicesindaco Antonella Filosa e Cataldo Maltese, Presidente del Consiglio comunale e Consigliere provinciale di Crotone; il presidente della CO.RI.SS, Salvatore Maesano che si è detto soddisfatto per il risultato raggiunto dopo 15 anni con l’accreditamento definitivo a livello regionale ed il Questore di Crotone Renato Panvino che ha sottolineato l’importanza del presidio.

AD EVENTO LA PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE

Tra i presenti alla manifestazione concepita come un momento pubblico di riflessione, dibattito e sensibilizzazione, promossa dall’Esecutivo guidato dal Sindaco Luca Mauro nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione del 25 novembre, hanno preso parte anche le forze dell’ordine con i carabinieri e gli uomini della guardia di finanza, le classi terze dell’Istituto secondario di primo grado, intervenute con la presentazione di alcuni elaborati sul tema e gli assessori comunali Edoardo Rosati, Maria Malena e Carmine Bevilacqua. Per l’occasione è stato piantumato anche un albero di melograno, simbolo di rinascita e resilienza.

PIANTUMATO UN ALBERO DI MELOGRANO, SIMBOLO DI RESILIENZA

Con l’attivazione dello sportello di Via Claudino Crea a Torre Melissa, il territorio rafforza la propria rete di protezione attiva e gratuita, affiancando ai presidi locali il supporto del 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attivo 24 ore su 24 anche tramite servizio chat.