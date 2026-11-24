Il Consiglio Comunale di Crotone tornerà a riunirsi lunedì 30 novembre 2026, alle ore 16.00, in sessione ordinaria e seduta pubblica, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

La convocazione, disposta dal presidente del Consiglio Comunale Antonio Megna ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, fa seguito alla odierna conferenza dei Capigruppo

La seduta si terrà in prima convocazione il 30 novembre e, ove necessario, in seconda convocazione martedì 1° dicembre, sempre alle ore 16.00 e nella stessa sede.

Quattro i punti iscritti all’ordine del giorno, che riguardano principalmente la gestione finanziaria dell’Ente e il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

In particolare, l’assemblea sarà chiamata a discutere:

1. La ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 436 del 16 novembre 2026.

2. Le ulteriori variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

3. Il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante dalla soccombenza nella sentenza n. 1538/2026 del TAR Calabria.

4. Il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio relativo al procedimento RG n. 1001/2020, definito con sentenza n. 135/2026 del Tribunale civile di Crotone.

Il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Megna, sottolinea il valore di questo appuntamento anche nell’ambito della programmazione dei lavori dell’assemblea cittadina:

“Il Consiglio Comunale ha portato avanti finora un lavoro costante e proficuo, affrontando i diversi temi iscritti all’ordine del giorno e garantendo continuità all’attività istituzionale. La seduta del 30 novembre rappresenta il primo di ulteriori appuntamenti che si terranno entro la fine dell’anno. L’obiettivo è proseguire su questa linea, continuando a lavorare con serietà e spirito di collaborazione, nel rispetto del ruolo e delle responsabilità dell’assemblea consiliare” dichiara il presidente del Consiglio Comunale Antonio Megna