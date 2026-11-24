Il Comune di Petilia Policastro ha ottenuto un finanziamento di 1.320.000 euro per la riqualificazione dell’area industriale P.I.P. della frazione Foresta. Le risorse, assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la selezione del Dipartimento per il Sud, sono interamente a fondo perduto, senza oneri di cofinanziamento a carico del bilancio comunale.

Il progetto comunale rientra tra i pochi ammessi al finanziamento in Calabria: nella provincia di Crotone, soltanto un altro Comune ha superato la selezione. Un risultato che consente all’Amministrazione di intervenire sulle infrastrutture a servizio delle attività produttive, migliorando accessibilità, funzionalità e sicurezza dell’area.

Gli interventi previsti comprendono la realizzazione di una nuova rotatoria stradale di accesso, il rifacimento e la bitumazione delle strade, la riqualificazione dei marciapiedi, l’installazione di una nuova illuminazione pubblica a Led e il rinnovo della segnaletica stradale. Il progetto prevede inoltre sistemi avanzati di videosorveglianza per rafforzare la sicurezza delle imprese e dei lavoratori.

«Questo traguardo conferma la visione strategica della nostra Amministrazione e la capacità di attrarre risorse vitali senza gravare sul bilancio dell’Ente», dichiara il sindaco, avvocato Simone Saporito. «Investire sull’Area P.I.P. di Foresta significa dare risposte concrete al tessuto imprenditoriale e artigianale locale, creando infrastrutture moderne e attrattive per chi lavora e investe a Petilia Policastro».

Il finanziamento si aggiunge alle altre risorse destinate nel corso del 2026 alla frazione Foresta: 3,5 milioni di euro per l’attivazione del nuovo impianto di depurazione consortile, 250mila euro per il nuovo Centro del Riuso, previsto nello stabile attualmente adibito a sede del Giudice di Pace, e 130mila euro per l’adeguamento antincendio dell’edificio scolastico di via Mazzini.

Un insieme di interventi che interessa servizi essenziali, sicurezza degli edifici pubblici, sostenibilità ambientale e infrastrutture produttive, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso le esigenze della frazione.

«Rientrare tra i pochissimi enti finanziati in Calabria in un bando così selettivo premia la qualità della nostra progettazione e il lavoro degli uffici tecnici», afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, architetto Carmelo Garofalo. «È l’ennesima smentita nei fatti a chi cerca costantemente di raccontare il contrario di ciò che accade: i numeri parlano chiaro e dimostrano che Petilia è il comune più attivo del comprensorio nella captazione delle risorse. Con questo risultato raggiungiamo la quota di 8 milioni di euro intercettati nel solo 2026 e siamo convinti che l’anno non sia ancora finito qui. Fatti concreti, che diventano cantieri reali per Petilia Policastro e per tutte le nostre frazioni».

La riqualificazione dell’area P.I.P. rappresenta un ulteriore passo nel programma di rilancio economico e infrastrutturale del territorio. L’obiettivo è mettere a disposizione delle imprese un’area più moderna, sicura e funzionale, sostenendo le attività già insediate e creando condizioni favorevoli per nuovi investimenti.