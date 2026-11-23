Al fine di consentire un intervento di pulizia straordinaria delle vie e delle piazze ricadenti nel centro storico sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta in via Media Sezione Pescheria, in via Media Sezione San Pietro, in via Media Sezione Cavaliere, in via Suriano, in via F.A. Lucifero, in via Pitagora, in Vico Lopez, in piazza Castello, in piazza Neve Vecchia, in piazza San Pietro, in piazza Albani e in piazza Santa Veneranda, dalle ore 23:00 del 25 novembre 2026 alle ore 10:00 del 26 novembre 2026

Inoltre, considerato che lungo la Strada Provinciale n. 57 insistono diverse intersezioni ed immissioni provenienti da strade comunali ricadenti nel territorio del Comune di Crotone e che è emersa la necessità di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, disciplinando in maniera più chiara ed efficace le modalità di immissione sulla predetta arteria provinciale, con determina dirigenziale è stata disposta l’istituzione, l’adeguamento ed il miglioramento della segnaletica verticale ed orizzontale presso tutte le intersezioni e le immissioni delle strade comunali sulla Strada Provinciale n. 57