Cirò ha dato i natali all’uomo che ha cambiato il modo di misurare il tempo nel mondo, Luigi Lilio. E, secoli dopo, a un sacerdote che ha scelto di dare valore al proprio tempo dedicandolo interamente a Dio e agli altri. Con il riconoscimento delle virtù eroiche di Monsignor Alessandro Vitetti da parte di Papa Leone XIV, la nostra Città ritrova un’altra pagina della propria storia da custodire con orgoglio e gratitudine. Una storia cominciata all’ombra del nostro centro storico nel 1915 e diventata, attraverso il ministero sacerdotale, patrimonio spirituale anche di Cariati. La Messa di ringraziamento celebrata nella Concattedrale di San Michele Arcangelo ha rinnovato questo legame, restituendo alle due comunità la consapevolezza di condividere una testimonianza di fede che continua a parlare al presente.

SCULCO: A CARIATI UNA CELEBRAZIONE CHE HA UNITO DUE COMUNITÀ

È quanto dichiara il sindaco Mario Sculco, esprimendo, a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità, gratitudine e partecipazione per la solenne Messa di ringraziamento celebrata ieri (domenica 22), nella Concattedrale di Cariati, presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Maurizio Aloise. Impossibilitato a partecipare perché nello stesso giorno la comunità di Cirò accoglieva il nuovo parroco, Don Argemiro Salazar, il Primo Cittadino ha delegato l’assessore Salvatore Giardino e dal consigliere comunale Fortunato Strumbo.

DA RICONOSCIMENTO PAPA LEONE XIV UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA SPIRITUALE

La dichiarazione di Venerabilità – sottolinea il Primo cittadino – non è soltanto un riconoscimento ecclesiale di straordinaria importanza. È anche l’occasione per rileggere e valorizzare una vita interamente dedicata alla fede, alla Chiesa e alle persone. Don Alessandro Vitetti appartiene alla memoria più autentica di Cirò e, attraverso il suo ministero, a quella di Cariati. La gioia di questo traguardo deve diventare soprattutto responsabilità nel custodire e trasmettere il suo esempio.

GRAZIE ALLA CHIESA PER AVER CONDIVISO QUESTO MOMENTO DI GRAZIA

Desidero rivolgere un sentimento di riconoscenza all’Arcivescovo Maurizio Aloise, alla comunità ecclesiale e a tutti coloro che hanno contribuito a custodire e tramandare la memoria di Monsignor Vitetti. Ringrazio l’assessore Giardino e il consigliere Strumbo per aver rappresentato la nostra Amministrazione in questa significativa celebrazione. Cirò continuerà a sentirsi parte di questo cammino spirituale, nella consapevolezza che l’eredità più preziosa di Don Alessandro non è soltanto nel riconoscimento ricevuto, ma nell’esempio di vita che continua a consegnarci.