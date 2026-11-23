Ho accolto con favore la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che, con il decreto depositato oggi, ha rimosso l’incandidabilità di Francesco Seminario, ex sindaco di Casabona, restituendogli la piena possibilità di candidarsi alle prossime elezioni.

Una pronuncia che, sulla base delle motivazioni rese note, riconosce l’assenza di condotte idonee a comprovare collusioni o condizionamenti e chiarisce che la condotta dell’ex sindaco non ha concorso a determinare le condizioni dello scioglimento del Consiglio comunale. Si tratta di un esito importante, che va accolto nel pieno rispetto delle procedure e delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’amministrazione comunale.

Conosco Franco Seminario da molti anni. So della sua dedizione al territorio di Casabona, del suo impegno per la comunità e della sua capacità di lavorare per il bene comune. Per questo, alla luce della decisione della Corte d’Appello, non vi erano dubbi sulla sua candidabilità e sulla possibilità che possa tornare a mettersi al servizio dei cittadini.

Naturalmente, il rispetto delle istituzioni e della legalità rimane un valore imprescindibile.

Oggi, tuttavia, viene restituita a Francesco Seminario una possibilità che la legge gli riconosce: quella di candidarsi e di chiedere nuovamente la fiducia degli elettori. Spero che la comunità di Casabona possa guardare al futuro con serenità, superando una fase particolarmente difficile e ritrovando stabilità, partecipazione e prospettive di sviluppo.