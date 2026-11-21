Un finanziamento da 1.444.406,78 euro per il Comune di Isola di Capo Rizzuto nell’ambito dell’Avviso nazionale destinato agli investimenti nelle aree industriali, produttive e artigianali della ZES Unica del Mezzogiorno. Il progetto presentato dall’Ente ha un valore complessivo di 1.604.896,42 euro, con una quota di cofinanziamento comunale del 10%. L’importo riconosciuto come finanziabile supera quindi 1,4 milioni di euro e colloca Isola di Capo Rizzuto, considerando esclusivamente i Comuni, al quarto posto in Calabria per entità del finanziamento ottenuto.

Al dato economico si aggiunge quello relativo alla valutazione tecnica. La proposta ha ottenuto 86 punti, il punteggio più alto della graduatoria calabrese e il più alto registrato nelle graduatorie delle regioni interessate dalla misura, a pari merito con il Comune di Acquaviva delle Fonti, in Puglia. Isola di Capo Rizzuto si colloca dunque al primo posto in Italia ex aequo per punteggio del progetto.

Le risorse rientrano nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 e sono destinate a interventi finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici nei territori in cui sono presenti aree industriali, produttive e artigianali.

«Esprimo grande soddisfazione per questo importante risultato amministrativo, che premia la serietà e la qualità della programmazione portata avanti dal nostro ente – dichiara il sindaco Maria Grazia Vittimberga –. Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma un passaggio decisivo per dare concretezza a una visione chiara di crescita territoriale. Rivolgo un sentito ringraziamento ai progettisti e all’Ufficio Lavori Pubblici per il lavoro svolto con competenza e rigore tecnico, che ha consentito di predisporre una proposta solida e all’altezza della sfida».

Il sindaco lega il risultato anche alle prospettive future dell’area produttiva: «Credo che questo finanziamento vada nel senso di una riqualificazione dell’area industriale. È un passaggio che il nostro territorio attende e che richiede impegno e determinazione: intervenire su questo comparto significa costruire le condizioni per attrarre investimenti, sostenere chi fa impresa e creare opportunità reali».

«L’area industriale – conclude Vittimberga – può e deve diventare il vero sbocco di sviluppo economico e sociale del territorio, capace di generare lavoro, innovazione e coesione per l’intera comunità».

L’ammissione al finanziamento sarà perfezionata con la sottoscrizione della Convenzione con il Dipartimento per il Sud e con gli adempimenti previsti dal decreto.