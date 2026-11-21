Rompere il silenzio, educare al rispetto e costruire, insieme alle nuove generazioni, una cultura libera dalla violenza.

È questo il messaggio al centro dell’iniziativa “Rompiamo il silenzio” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Mercoledì 25 novembre 2026, gli alunni degli Istituti Comprensivi della città saranno protagonisti di un momento collettivo di sensibilizzazione e partecipazione.

L’appuntamento è fissato alle ore 9:30, con una passeggiata corale che partirà da piazza della Resistenza per raggiungere il piazzale antistante il Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”.

Un percorso simbolico che vedrà coinvolti le alunni e gli alunni, parte attiva di un messaggio di consapevolezza, solidarietà e impegno civile.

Cuore e motore dell’iniziativa è il progetto dell’Istituto Comprensivo Rosmini – Giovanni XXIII, che è stato condiviso dall’assessorato alle Pari Opportunità e Pubblica Istruzione.

Un percorso educativo e di sensibilizzazione attraverso il linguaggio universale della musica, della danza e del teatro, forme espressive capaci di dare voce alle emozioni, raccontare la libertà, contrastare ogni forma di sopraffazione e promuovere relazioni fondate sul rispetto reciproco.

Il progetto, che vedrà la partecipazione di tutti gli istituti comprensivi cittadini, che a loro volta hanno accolto, su invito dell’assessorato, l’iniziativa collaborando attivamente, dimostra quanto la scuola possa svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione della violenza di genere, non limitandosi alla trasmissione di conoscenze, ma formando cittadini e cittadine consapevoli, capaci di riconoscere e rifiutare ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

Interverrà anche il Coro Scolastico Crotonese.

“La lotta alla violenza contro le donne non può essere affidata soltanto alle parole. È un impegno culturale ed educativo che deve attraversare tutta la società e partire soprattutto dai più giovani. Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che il rispetto non è un concetto astratto, ma il fondamento di ogni relazione, che nessuna forma di violenza può essere giustificata e che la libertà dell’altro è un valore da tutelare sempre. Per questo abbiamo voluto mettere al centro le scuole e il protagonismo degli studenti: sono loro i migliori ambasciatori di un cambiamento culturale che dobbiamo costruire insieme. Il nostro obiettivo è proprio questo: fare in modo che il messaggio del 25 novembre non resti un momento isolato, ma diventi un patrimonio condiviso e un impegno concreto per il futuro della nostra città” dichiara Dalila Venneri, assessora alle Pari Opportunità e Pubblica Istruzione

Il filo conduttore della giornata sarà il colore rosso, simbolo di memoria, solidarietà e vicinanza a tutte le donne vittime di violenza. Un segno che unirà i partecipanti in un’unica testimonianza collettiva.