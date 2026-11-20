Non soltanto una riflessione sul ruolo delle donne nell’economia, ma un’occasione per interrogarsi sulle prospettive di sviluppo della Calabria e sulle condizioni necessarie affinché il talento femminile possa tradursi in nuove imprese, lavoro e crescita. È questo il significato dell’incontro “Impresa Femminile: Competenza, Visione, Crescita”, promosso da Confartigianato Donne Impresa Crotone e ospitato ieri, giovedì 19 novembre, al Castello di Santa Severina, nell’ambito delle Giornate internazionali dell’imprenditoria femminile.

Un appuntamento che ha assunto un valore particolare anche alla luce dei dati presentati nel corso della giornata dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: la Calabria registra infatti una percentuale di imprese femminili superiore alla media nazionale. Un risultato che restituisce la dimensione di una realtà produttiva dinamica, fatta di donne che scelgono di investire, assumersi responsabilità e costruire opportunità economiche nei propri territori.

Ma dietro le statistiche c’è una sfida che resta aperta: rendere il contesto economico e sociale sempre più capace di sostenere chi decide di intraprendere, garantendo strumenti, competenze, servizi e condizioni di legalità.

È stato questo il filo conduttore del confronto, organizzato da Confartigianato Donne Impresa Crotone, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Santa Severina e della Fondazione ITS Academy Pinta.

Ad accogliere i partecipanti e introdurre i lavori è stata Elisabetta Brittelli, presidente di Donne Impresa Confartigianato Crotone. Sono seguiti gli interventi istituzionali del sindaco di Santa Severina Pietro Vigna, del presidente della Provincia di Crotone Antonio Ammirati e del questore Renato Panvino.

A sviluppare i diversi temi, attraverso un confronto moderato dalla giornalista Anna Pugliese, sono stati Giada Falcone, presidente di Donne Impresa Confartigianato Calabria, Maria Bruni, presidente della Fondazione ITS Academy Pinta, Emilia Noce, vicepresidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e Filomena Latronico, giurista d’impresa e consulente del lavoro. A concludere l’iniziativa è stata il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro.

Nel corso degli interventi è emerso con forza il valore dell’imprenditoria femminile come risorsa strategica per contrastare la marginalità economica e favorire nuove prospettive occupazionali. Un percorso che non può essere affidato esclusivamente all’iniziativa individuale, ma che necessita di una rete capace di accompagnare le imprese nelle diverse fasi della loro crescita.

In questo quadro si inserisce anche il richiamo del questore Renato Panvino, che ha sottolineato il legame tra valorizzazione del talento femminile, libertà e legalità. La crescita della provincia di Crotone richiede infatti un ambiente nel quale ciascuna donna possa scegliere di investire e realizzare il proprio progetto professionale senza condizionamenti, in un contesto fondato sul rispetto delle regole e sulla sicurezza.

Un altro elemento centrale è stato il rapporto tra impresa e territorio. In Calabria, avviare un’attività significa spesso scegliere di credere nelle risorse della propria comunità, trasformando conoscenze, tradizioni e identità locali in occasioni di innovazione. Una scelta che assume un significato ancora più importante nelle aree che affrontano maggiori difficoltà economiche e occupazionali.

Da qui l’attenzione riservata alla formazione, alle nuove competenze e al ruolo delle istituzioni formative nel preparare le imprenditrici ad affrontare un mercato in continua trasformazione. Altrettanto rilevante il tema delle tutele, della conciliazione e della necessità di rimuovere gli ostacoli che ancora rendono più complesso il percorso professionale e imprenditoriale delle donne.

A dare concretezza alla discussione sono state anche le testimonianze delle imprenditrici calabresi, protagoniste di un momento di dialogo dedicato alle esperienze dirette: storie di iniziativa, capacità di reinventarsi, difficoltà affrontate e risultati raggiunti. Un patrimonio di esperienze che dimostra come il contributo femminile non rappresenti un elemento accessorio del sistema economico, ma una componente essenziale del suo sviluppo.

Il messaggio emerso dall’incontro è che la Calabria dispone di energie e competenze sulle quali costruire nuove prospettive. La sfida è trasformare questo potenziale in opportunità concrete, rafforzando la collaborazione tra associazioni, istituzioni, sistema formativo e imprese.