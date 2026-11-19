«I Comuni della valle del Neto colpiti dall’alluvione del 21 ottobre devono essere inclusi nella richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza. Le aziende agricole e florovivaistiche hanno subito danni ingentissimi e non possono essere lasciate sole». Il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, ribadisce la richiesta al termine dell’incontro con il sindaco di Santa Severina, Pietro Vigna, e del sopralluogo nelle zone danneggiate.

Al centro del confronto, le conseguenze del maltempo sulle infrastrutture, sui terreni e sulle attività produttive del comprensorio. Un’emergenza sulla quale Bruno ha presentato, il 13 novembre, un’interrogazione a risposta scritta al presidente della Giunta regionale, chiedendo interventi per Belvedere di Spinello, Santa Severina, Rocca di Neto e Casabona.

«Con il sindaco Vigna abbiamo condiviso la necessità di ottenere una risposta regionale che comprenda tutti i territori interessati – afferma Bruno –. La Giunta ha già approvato, il 9 novembre, la richiesta dello stato di emergenza per i Comuni della fascia grecanica colpiti dal maltempo di ottobre. Nell’interrogazione ho chiesto di attivare lo stesso percorso per la valle del Neto, valutando anche l’estensione della richiesta già deliberata. Il punto è garantire alle comunità colpite gli strumenti necessari per affrontare i danni e ripartire».

Il sopralluogo ha riportato l’attenzione sulle difficoltà delle imprese agricole e florovivaistiche. Nell’interrogazione sono documentati allagamenti di serre, uliveti, capannoni e piazzali, con perdite di produzioni, attrezzature e mezzi. A questi danni si aggiungono quelli alla viabilità, a partire dal cedimento della SP30 e dalle criticità sulla SP29, che hanno compromesso i collegamenti di Belvedere di Spinello.

«Dietro ogni azienda danneggiata ci sono lavoro, investimenti e famiglie – prosegue Bruno –. Occorre una ricognizione puntuale delle perdite, insieme ai Comuni, e bisogna attivare le misure di sostegno alle attività produttive. Per l’agricoltura ho sollecitato anche la proposta di declaratoria di eccezionalità dell’evento, necessaria per accedere agli interventi compensativi. Allo stesso tempo servono risorse per le strade e interventi di manutenzione dei canali e dei fossi, per ridurre il rischio di nuovi allagamenti».

Durante l’incontro con Vigna è stata affrontata anche la proposta di legge per la Riserva naturale regionale del fiume Neto, che individua Santa Severina come ente gestore. «La tutela ambientale deve andare di pari passo con la cura del fiume e la sicurezza delle comunità – conclude Bruno –. È questo il legame da rafforzare: proteggere il Neto, coordinare gli interventi e prevenire il rischio idrogeologico, nel rispetto delle competenze degli enti coinvolti».