Il Comune di Crotone ha ottenuto un finanziamento regionale di 180.000 euro per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza territoriale nel quartiere Tufolo-Farina.

A comunicarlo è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Sandro Cretella.

L’intervento si inserisce nel programma di potenziamento e completamento della rete di videosorveglianza comunale e prevede la realizzazione di un sistema tecnologicamente avanzato, finalizzato al monitoraggio delle aree pubbliche e al controllo dei principali accessi al quartiere.

Il progetto prevede l’installazione di 44 telecamere IP ad alta risoluzione, distribuite su 13 postazioni, utilizzando i pali esistenti della pubblica illuminazione.

Nel dettaglio, il sistema sarà composto da 38 telecamere di contesto da 8 megapixel, dotate di ottica varifocale motorizzata con autofocus, visione notturna a infrarossi e algoritmi di intelligenza artificiale per l’analisi delle immagini e la classificazione automatica di persone e veicoli.

A queste si aggiungeranno 6 telecamere ANPR, dedicate alla lettura automatica delle targhe dei veicoli. Installate nei tre principali punti di accesso al quartiere, saranno in grado di acquisire e riconoscere le targhe, oltre a rilevare marca, modello e colore dei mezzi in transito, consentendo il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso e in uscita.

Particolarmente articolata anche l’infrastruttura di trasmissione delle immagini. Il collegamento avverrà attraverso una dorsale di ponti radio, organizzata in tre rami che convergeranno su un nodo centrale di rilancio posizionato sul Monte Viscovatello.

Da qui i flussi video raggiungeranno la sala di controllo della Polizia Municipale dove sarà realizzata la postazione centralizzata per la gestione dell’intero impianto.

“Con questo finanziamento, che segue alla proposta progettuale presentata, il Comune compie un ulteriore passo nel percorso di completamento della rete di videosorveglianza cittadina, investendo su tecnologie avanzate e su un sistema integrato che consentirà di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo del territorio” dichiara il vicesindaco Sandro Cretella

L’intervento rappresenta un investimento mirato sul quartiere Tufolo-Farina, attraverso una rete di videosorveglianza che integra telecamere ad alta risoluzione, lettura automatica delle targhe e una centrale di controllo collegata direttamente alla Polizia Municipale.