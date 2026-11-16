Crotone: i provvedimenti alla viabilità cittadina per il 20 novembre

Al fine di consentire lo svolgimento dello sciopero generale previsto per il 20 novembre sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:
– di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Pitagora, in viale Regina Margherita da piazza Pitagora a largo Gaele Covelli, in Largo Gaele Covelli, in via Cutro dall’incrocio con via L. Braille a piazza Pitagora e sul Piazzale Nettuno dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del 20 novembre 2026
Inoltre al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni in onore della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:
– per il 21/11/2026, dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e, comunque, fino al termine delle esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione religiosa, l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, lungo Corso Vittorio Emanuele, ad eccezione dei mezzi al servizio delle Autorità civili e militari