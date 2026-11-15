Comune di Isola, approvato il progetto “Nascere Insieme”, supporto psicologico per le neo mamme

La Giunta comunale ha approvato il progetto “Nascere Insieme”, un servizio comunale gratuito di supporto psicosociale rivolto alle neo-mamme nel periodo post-partum e alle famiglie con nuovi nati. L’iniziativa nasce dal lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale e dal settore dei Servizi Sociali, guidato dal vicesindaco Andrea Liò, con l’obiettivo di costruire un welfare sempre più vicino alle persone e capace di intercettare precocemente situazioni di fragilità emotiva, relazionale e sociale che possono emergere dopo la nascita di un figlio.

La delibera sottolinea infatti come il periodo successivo al parto rappresenti una fase particolarmente delicata per la donna e per l’intero nucleo familiare e come, sul territorio, non risulti attualmente presente un intervento sociale comunale strutturato, universale e di prossimità specificamente dedicato a questa fase. Da qui la scelta di attivare un servizio che metta il Servizio Sociale Comunale al centro di un’azione di prevenzione e accompagnamento, senza sostituirsi ai servizi sanitari o specialistici, ma lavorando in integrazione con la rete territoriale e indirizzando le famiglie verso i servizi competenti quando necessario. Il progetto avrà una durata di 12 mesi, sarà completamente gratuito e verrà proposto alle neo-mamme residenti nel Comune entro i primi 10-15 giorni dalla nascita del bambino, grazie a un raccordo operativo tra Ufficio Anagrafe e Servizio Sociale Comunale, nel rispetto della normativa sulla privacy.

A completare il progetto anche la possibilità, compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire una “Welcome Baby Box” simbolica destinata ai nuovi nati residenti nel Comune, come gesto di vicinanza istituzionale e strumento di promozione del welfare di prossimità.