Aeroporto Sant’Anna, il Sindaco Vittimberga incontra Sacal per incrementare i voli charter in chiave turistica

Si è svolto giovedi pomeriggio in Regione un incontro tra il sindaco di Isola di Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga, il consulente per la programmazione turistica Sergio Stumpo e il presidente di SACAL Luciano Vigna, dedicato alle prospettive di sviluppo dell’Aeroporto Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto e alle possibili ricadute sul territorio.

L’incontro rappresenta la prosecuzione di un’interlocuzione avviata durante la recente TTG di Rimini, dove gli assessori presenti avevano già avuto modo di confrontarsi con i vertici SACAL sulla necessità di inserire lo scalo crotonese all’interno di una strategia più ampia di crescita turistica dell’intero territorio. Al centro del confronto di oggi le possibili strategie per rafforzare i collegamenti dell’aeroporto, lo sviluppo di nuove opportunità e la possibilità di lavorare su voli charter mirati soprattutto ai periodi di bassa stagione, indicativamente da febbraio a maggio e da settembre a novembre. L’obiettivo è quello di utilizzare lo scalo per la destagionalizzazione, favorendo l’arrivo di nuovi flussi turistici anche nei mesi tradizionalmente meno forti e aprendo il territorio a nuovi mercati, in particolare quelli dell’Est Europa, anche attraverso l’interlocuzione con nuovi vettori.

Il dialogo con SACAL entra cosi nel percorso di Programmazione Turistica 2027 che l’Amministrazione comunale sta portando avanti dallo scorso settembre insieme agli operatori del settore. Nelle prossime settimane sarà organizzato un incontro con la presenza del presidente Luciano Vigna, al quale saranno invitati operatori turistici, strutture ricettive e realtà del comparto. Sarà un tavolo operativo dedicato alle prospettive dell’Aeroporto Sant’Anna, alla programmazione delle future tratte e alle possibilità di costruire pacchetti e collegamenti capaci di sostenere concretamente l’allungamento della stagione turistica.