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Delitti in Emilia Romagna del 1992: ergastolo definitivo per il boss Nicolino Grande Aracri

Si chiude in Cassazione il procedimento «Aemilia 1992», nato per fare luce su due omicidi di ‘ndrangheta commessi in provincia di Reggio Emilia nell’autunno del 1992. La Suprema Corte ha confermato tre condanne all’ergastolo, disponendo invece un nuovo passaggio davanti ai giudici d’appello per rideterminare la pena inflitta a uno degli imputati. La decisione è arrivata accogliendo un ricorso presentato dalla Procura generale.

Al centro del processo ci sono le uccisioni di Nicola Vasapollo, assassinato a Reggio Emilia, e Giuseppe Ruggiero, vittima di un agguato a Brescello. I due delitti furono commessi tra settembre e ottobre del 1992 e si collocano nella sanguinosa contrapposizione tra gruppi mafiosi rivali: da una parte le famiglie Vasapollo-Ruggiero, dall’altra quelle riconducibili ai Dragone, Grande Aracri e Ciampà.

Entrambe le vittime si trovavano agli arresti domiciliari quando furono raggiunte dai killer nelle rispettive abitazioni e uccise a colpi d’arma da fuoco. Particolarmente inquietante la modalità dell’agguato contro Ruggiero: il commando entrò in azione indossando uniformi dei carabinieri, utilizzate per rendere più agevole l’avvicinamento alla vittima.

La vicenda giudiziaria aveva registrato inizialmente le assoluzioni in primo grado. La Direzione distrettuale antimafia di Bologna ha poi sostenuto l’accusa nel giudizio d’appello, conclusosi nell’ottobre 2025 con la condanna all’ergastolo di Nicolino Grande Aracri, Angelo Greco e Antonio Ciampà.

Per Antonio Lerose era stata invece stabilita una pena di 18 anni di reclusione. Proprio la sua posizione dovrà essere nuovamente esaminata dalla Corte d’appello, chiamata a procedere a una nuova determinazione della pena dopo la pronuncia della Cassazione. Le tre condanne al carcere a vita, invece, sono state confermate.

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