Centro Studi Internazionale Luigi Lilio: nuovi membri, un sito ufficiale e un programma di ricerca internazionale

Il Centro Studi Internazionale Luigi Lilio annuncia l’ingresso della professoressa Maddalena Modesti, del professor Giuseppe Fiamingo e del professor Leonardo Durante nel Comitato Scientifico e accoglie Alessandro Crocco tra i membri onorari: Le nuove adesioni accompagnano una fase di sviluppo che comprende pubblicazioni, ricerche documentarie, conferenze internazionali e il lancio del sito web ufficiale.

Nato in Germania nell’ambito dell’associazione Kalabria Italiae Mundi e.V., il Centro è dedicato alla storia della matematica, dell’astronomia e della misurazione del tempo, con particolare attenzione alla figura di Luigi Lilio, alla riforma del calendario gregoriano e ai suoi protagonisti: un progetto che mette in relazione le radici calabresi di questa eredità scientifica con una prospettiva di ricerca e collaborazione internazionale.

Dopo la presentazione del progetto, tenuta lo scorso 13 ottobre su Radio Vaticana – Vatican News, il Centro si prepara a condividere nuovi risultati: sono in preparazione importanti pubblicazioni scientifiche, nell’ambito di una programmazione che comprende l’esame delle fonti, nuove ricerche e occasioni di confronto tra studiosi.

Tra gli appuntamenti previsti figurano anche molte conferenze internazionali, al fine di mettere in dialogo la comunità scientifica e i territori legati al progetto.

A presentare un breve curriculum dei nuovi membri è il Primo Coordinatore del Centro Studi, Silvestro Pietro Parise.

La Prof.ssa Maddalena Modesti, associata di Paleografia latina e Diplomatica all’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna, è responsabile scientifica del Centro RAM – Ricerche e Analisi Manoscritti e del laboratorio ADLAB del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica. All’insegnamento universitario affianca la docenza presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Bologna e nella scuola estiva internazionale INTRADAMS a Milano. Ha diretto il progetto From Shelf to Byte ed è responsabile dell’unità bolognese del progetto PRIN PNRR REDDIS. Componente di comitati scientifici e gruppi di ricerca, tra cui Notariorum Itinera, ARCE e il Gruppo Scritture ’500, ha maturato un’ampia esperienza nell’edizione critica delle fonti documentarie. Il suo ingresso offre al Centro competenze decisive per l’analisi delle scritture, la ricostruzione della trasmissione dei documenti e lo studio delle testimonianze rinascimentali.

Il Prof. Giuseppe Fiamingo, divulgatore scientifico e docente di matematica e fisica, unisce l’esperienza nell’insegnamento a percorsi di alta formazione presso istituzioni di ricerca quali CERN, INFN e INAF. Vincitore del Premio Atlante – Italian Teacher Award 2024 nella categoria delle scuole secondarie di secondo grado, nel 2025 è stato selezionato tra i cinquanta finalisti del Global Teacher Prize è tra i cinque finalisti mondiali della World Education Medal – Educator Category, per il contributo all’innovazione didattica e all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle discipline STEM. Nel 2026 ha ricevuto l’Aristotle Prize, conferito dal CIEM. Il suo ingresso rafforza il collegamento tra ricerca, formazione e divulgazione. Il suo contributo rafforzerà il sostegno e la rappresentanza Scientifica del Centro.

Il Prof. Leonardo Durante, ingegnere elettronico specializzato in fotonica e microonde, è docente di Sistemi automatici e controlli e referente per l’innovazione tecnologica all’ITIS Enrico Fermi di Roma. Laureato all’Università di Palermo con una tesi svolta in collaborazione con la Delft University of Technology, unisce formazione internazionale, ricerca applicata e didattica inclusiva. Selezionato tra i cinquanta finalisti del Global Teacher Prize 2021, ha ricevuto il Lifetime Achievement Award, riconoscimento alla carriera per l’impatto educativo e l’innovazione didattica, il Premio Aristotele del CIEM Mexico e il Life Inno Innovation Award 2020.Il suo contributo rafforzerà il dialogo del Centro con la scuola, le reti educative internazionali e le nuove generazioni.

La rete internazionale si amplia anche con il Dott. Alessandro Crocco, imprenditore e filantropo italo americano originario di Acri, nuovo membro onorario. Già presidente del COMITES di New York, New Jersey e Connecticut, Crocco affianca all’attività imprenditoriale l’impegno nella valorizzazione delle radici italiane, nella tutela del patrimonio culturale e nelle iniziative filantropiche. La sua esperienza contribuirà al lavoro dei membri onorari, impegnati nella costruzione di rapporti accademici e istituzionali nel mondo e nel sostegno allo sviluppo del Centro.

Ad accompagnare questa fase è il nuovo sito web ufficiale, Centro Studi Internazionale Luigi Lilio realizzato a sostegno del Centro da Officine delle Idee, guidata dal dottor Antonio Blandi, a cui il Centro Studi rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro di promozione e la disponibilità messi al servizio del progetto.

Il sito sarà un punto di riferimento per conoscere i componenti del Centro, seguire le ricerche, consultare gli aggiornamenti e scoprire le iniziative in programma. Inoltre, all’interno del sito, sarà possibile sostenere economicamente le attività del Centro attraverso il pulsante «Sostienici», collegato alla raccolta fondi su GoFundMe: cittadini, imprese e sostenitori potranno così contribuire alle ricerche, alle pubblicazioni e agli appuntamenti scientifici e culturali. Anche una piccola donazione potrà aiutare a rendere questo patrimonio di conoscenze accessibile a un pubblico più ampio.

La Comunicazione del Centro è stata invece presa in carico dal Giornalista Dott. Valerio Caparelli, esperto di comunicazione pubblica e rapporti istituzionali, moderatore di molti incontri tematici in ambito giuridico e sociale, resosi peraltro protagonista nelle relazioni e nella comunicazione della Fondazione «Istituto Regionale Comunità Arbëreshe di Calabria», con particolare riferimento verso l’Ambasciata d’Italia a Tirana e le istituzioni albanesi e kosovare, per promuovere la cooperazione culturale e valorizzare del patrimonio arbëresh.

«Accogliere queste nuove adesioni significa dare ulteriore forza a un lavoro condiviso, fondato sul rigore della ricerca e sulla collaborazione», dichiara Silvestro Pietro Parise, Coordinatore del Centro. «Ringrazio profondamente tutti i componenti del Comitato Scientifico: sono onorato di rappresentare e di accompagnare il loro impegno. Stiamo lavorando a una programmazione intensa, che prenderà forma attraverso pubblicazioni, conferenze internazionali e ricerche. La nostra gratitudine va anche ai membri onorari, che stanno costruendo relazioni a sostegno del Centro, e al Dott. Antonio Blandi e a Officine delle Idee, che hanno contribuito con generosità e professionalità alla nascita del sito ufficiale» e della futura rivista scientifica „Aloysius“.