Alluvione nella valle del Neto, Bruno interroga la Giunta: “Subito lo stato di emergenza. Istituire la Riserva naturale regionale del Fiume Neto per non dover più rincorrere i disastri”

Richiedere lo stato di emergenza per la valle del Neto, avviare la ricognizione dei danni e sostenere le imprese colpite dall’alluvione del 21 ottobre.

Sono le richieste al centro dell’interrogazione a risposta scritta depositata dal consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, al presidente della Giunta. Bruno chiede perché la Regione non abbia ancora richiesto lo stato di emergenza per quest’area, come fatto il 9 novembre per la fascia grecanica.

Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre a Belvedere di Spinello sono caduti 233 millimetri di pioggia in 12 ore. Una voragine sulla SP30, unico collegamento diretto con la Statale 107, ha imposto la chiusura della strada, lasciando il paese raggiungibile solo dalla SP29, anch’essa invasa da detriti. A Polligrone e Barretta acqua e fango hanno distrutto serre, uliveti, capannoni e mezzi agricoli. Colpiti anche Santa Severina, Rocca di Neto e Casabona. Secondo il sindaco di Belvedere, gli allagamenti sono stati causati dall’esondazione di un fossato del Consorzio di bonifica.

«Non siamo davanti a un episodio isolato – dichiara Bruno – ma a una criticità strutturale che riguarda l’intera valle del Neto. Strade che crollano, canali di bonifica invasi da canneti e detriti, imprese che a tre settimane dal disastro spalano ancora il fango con mezzi propri. Serve una risposta di area, coordinata, non interventi a macchia di leopardo».

Bruno sollecita la richiesta dello stato di emergenza, anche estendendo la delibera per la fascia grecanica, e la ricognizione dei danni d’intesa con i quattro Comuni. Chiede inoltre di deliberare entro il 20 dicembre la declaratoria di eccezionalità per consentire alle aziende agricole l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale; indicare risorse e tempi per mettere in sicurezza e riaprire la SP30; chiarire lo stato di manutenzione del reticolo di bonifica, disponendo un piano di pulizia e mitigazione del rischio per l’intera valle; attivare sostegni straordinari alle imprese.

Per Bruno l’alluvione conferma la necessità della proposta di legge depositata il 29 ottobre per istituire la Riserva naturale regionale del Fiume Neto. La gestione unitaria, affidata al Comune di Santa Severina, tutelerebbe il fiume dalla Sila alla costa ionica. Previsti un Piano di assetto naturalistico entro dodici mesi, il ripristino della vegetazione ripariale, la tutela delle acque, la prevenzione di incendi e abbandono di rifiuti e il recupero delle aree degradate. Tra le iniziative anche la ciclovia del Neto.

«Non possiamo continuare a ricordarci dei nostri fiumi solo quando esondano – sottolinea Bruno –. Un fiume governato con regole chiare è un fiume più sicuro». La Riserva, aggiunge, significa manutenzione programmata, controllo del territorio e contrasto ai prelievi incontrollati di inerti. «Chiedo a tutte le forze politiche di sostenerla, perché la sicurezza della valle del Neto non ha colore politico».