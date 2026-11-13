Il progetto “Educazione alla Legalità Economica” della Guardia di Finanza nelle scuole di Crotone

In data 12 novembre 2026, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, Col. Paolo Benedetto Toma ha avviato il progetto “Educazione alla Legalità Economica”, presso l’auditorium del Polo Tecnico Professionale “Barlacchi – Lucifero” di Crotone, alla presenza delle classi quarte e quinte dell’istituto.

L’iniziativa, che proseguirà nelle prossime settimane presso altri Istituti della provincia, è organizzata nell’alveo del Protocollo d’intesa siglato tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finalizzato a promuovere nei giovani studenti della scuola primaria e secondaria l’esercizio della cittadinanza attiva quale fondamento di una convivenza civile basata sui valori della Costituzione, della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il ruolo della Guardia di Finanza quale forza di polizia economico-finanziaria, con particolare riferimento alle molteplici attività svolte quotidianamente dalle Fiamme Gialle: dal contrasto all’evasione fiscale e alle frodi fiscali, alla lotta contro il riciclaggio e la criminalità economica organizzata, dalla prevenzione delle indebite percezioni di finanziamenti pubblici alla repressione della contraffazione e dei traffici illeciti, fino alla tutela dei consumatori e alla vigilanza sul corretto impiego delle risorse destinate alla collettività, nonché alla prevenzione dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Grazie a esempi pratici, spunti tratti dall’attualità e un confronto diretto con gli studenti, l’iniziativa ha permesso di esplorare il valore della legalità. Quest’ultima non è stata intesa come un semplice rispetto formale delle regole, ma come una responsabilità collettiva, essenziale per tutelare l’equità sociale, la libertà d’impresa e la solidità delle istituzioni democratiche.

A conclusione della mattinata, è stata effettuata una dimostrazione dell’unità cinofila con il cane “Indù”, che ha simulato un’operazione di servizio nel settore del contrasto del traffico di stupefacenti, con la ricerca e il ritrovamento di sostanza stupefacente occultata all’interno di alcuni bagagli.

Notevole è stato l’interesse degli studenti e numerose sono state le domande rivolte ai finanzieri presenti, che hanno illustrato anche le varie opportunità di carriera e le modalità di accesso e selezione nel Corpo della Guardia di Finanza attraverso i concorsi pubblici per i ruoli di allievo finanziere, ispettore e ufficiale.