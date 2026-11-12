Crotone, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Akrea

Il sindaco Voce con proprio decreto ha disposto la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di A.KR.E.A. S.p.A., la società interamente partecipata dal Comune di Crotone che si occupa dei servizi ambientali e della gestione dei rifiuti sul territorio cittadino.

Il nuovo CdA sarà composto dal dott. Alberto Padula, nominato presidente, e dalla dott.ssa Natalia Angelika Geslak e dall’avv. Giancarlo Cerrelli, nominati componenti del Consiglio di amministrazione.

Le nomine sono giunte al termine della procedura pubblica avviata con decreto sindacale n. 30 del 14 settembre 2026.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad affrontare le sfide che riguardano il futuro della società, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dei servizi, all’efficienza gestionale e alla qualità delle attività svolte quotidianamente a beneficio della comunità crotonese.

“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di amministrazione di A.KR.E.A. Li attende un incarico importante e una responsabilità significativa nei confronti della città. A.KR.E.A. è una società strategica per Crotone, perché opera in un settore che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, sul decoro urbano e sulla tutela dell’ambiente. Sono certo che il nuovo CdA saprà affrontare questo compito con impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’obiettivo comune deve essere quello di lavorare per una società sempre più efficiente, capace di rispondere alle esigenze del territorio e di migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti alla comunità.

Un sincero ringraziamento al Consiglio di amministrazione uscente per il lavoro svolto, per la disponibilità e per l’impegno dedicato alla società. A chi ha ricoperto questo incarico va il riconoscimento dell’Amministrazione per il contributo assicurato nel corso del proprio mandato.

Ogni passaggio amministrativo rappresenta un momento di rinnovamento, ma anche di continuità rispetto al lavoro svolto. Con questo spirito auguro al nuovo CdA di operare al meglio, nell’interesse esclusivo di A.KR.E.A. e, soprattutto, della città di Crotone e dei suoi cittadini” dichiara il sindaco Voce.