Strage di Cutro, inammissibile il ricorso della Procura sul naufragio colposo. Il 21 dicembre la sentenza d’appello per i tre presunti scafisti

La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Crotone contro l’assoluzione dal reato di naufragio colposo per i tre presunti scafisti del caicco Summer Love, naufragato il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro causando la morte di 94 migranti, tra cui 35 minorenni. Alla conclusione dell’udienza odierna, i giudici hanno inoltre fissato per il prossimo 21 dicembre 2026 la data delle repliche e della sentenza finale di secondo grado per le altre accuse contestate.

In primo grado, il Tribunale di Crotone aveva già assolto gli imputati dal naufragio colposo, non ritenendoli direttamente responsabili dell’incidente in mare. Li aveva invece condannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro reato, infliggendo 16 anni di reclusione al turco Sami Fuat (53 anni) e al pakistano Hasab Hussain (24 anni), e 11 anni, un mese e 10 giorni al connazionale Khalid Arslan (28 anni).

Durante l’udienza in Corte d’appello, Arslan e Hussain hanno reso dichiarazioni spontanee, proclamandosi innocenti ed estranei all’organizzazione criminale. Una linea ribadita con forza dalle arringhe dei loro legali, che li hanno descritti come semplici migranti al pari delle altre vittime del viaggio. «A prescindere da questioni formali sulle dichiarazioni rese dai migranti – ha sottolineato l’avvocato Arturo Bova – è emerso in maniera inequivocabile che almeno due posizioni, tra cui quella di Hasab Hussain che rappresento, sono estranee. È un processo nato male e gestito sotto l’influenza dell’emotività di una delle più grandi tragedie avvenute in mare, facendo di tutta l’erba un fascio senza distinguere chi era migrante e non scafista».

Sulla stessa posizione anche l’avvocato Salvatore Perri, difensore di Khalid Arslan: «È un’accusa che abbiamo ritenuto fin dall’inizio ingiusta e che ha omesso di valorizzare il fatto che il mio assistito abbia pagato il viaggio esattamente come tutti gli altri migranti». Con l’inammissibilità del ricorso della Procura, il perimetro del giudizio finale del 21 dicembre resta ora circoscritto esclusivamente agli appelli presentati dalle difese.