Crotone celebra la Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada: APEX promuove una giornata di memoria, sensibilizzazione e condivisione

Domenica 15 novembre 2026, motociclisti, istituzioni e cittadini insieme per ricordare le vittime della strada e promuovere la cultura della sicurezza stradale. L’iniziativa gode anche del patrocinio del Comune di Crotone.

In occasione della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada, che ricorre ogni anno la terza domenica di novembre, l’associazione APEX organizza domenica 15 novembre 2026, a Crotone, una mattinata dedicata alla memoria, alla sensibilizzazione e alla promozione della sicurezza stradale.

Una ricorrenza di grande valore civile e umano, istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2005, che rappresenta un momento di riflessione collettiva per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita sulle strade, stringersi idealmente alle loro famiglie e rinnovare l’impegno affinché tragedie simili possano essere prevenute.

APEX ha scelto di aderire a questa importante giornata coinvolgendo il mondo del motociclismo, le istituzioni e la cittadinanza, con l’obiettivo di trasformare il ricordo in un messaggio concreto di responsabilità e consapevolezza. Perché ogni vittima della strada non è soltanto un numero, ma una vita, una storia, una famiglia e un futuro spezzato.

Il momento centrale della manifestazione sarà la commemorazione presso il piazzale antistante il cimitero di Crotone, dove è prevista la deposizione di una corona d’alloro in memoria di tutte le vittime della strada, accompagnata dai saluti delle istituzioni presenti e dalla benedizione dei caschi.

La giornata prenderà il via alle ore 8:30 con il ritrovo presso Akropolis. Alle 8:45 è prevista la partenza per Crotone, con un giro attraverso le vie cittadine. Alle ore 9:30 i partecipanti raggiungeranno il piazzale antistante il cimitero per il momento commemorativo. Alle 10:30, il ritrovo presso il piazzale ULTRA’ darà il via a un ulteriore giro itinerante, che si concluderà con un momento di convivialità e condivisione.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Crotone, del Consiglio Regionale della Calabria, della Provincia di Crotone e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Crotone, oltre che dei numerosi Comuni del territorio che hanno aderito concedendo il proprio patrocinio.

«Le strade uniscono le persone, i ricordi le rendono eterne» è il messaggio che accompagna la manifestazione. Un invito a non dimenticare chi non è più tornato a casa, ma anche a comprendere che la sicurezza stradale riguarda tutti, senza distinzioni: motociclisti, automobilisti, ciclisti e pedoni.

«Abbiamo voluto essere presenti in questa giornata perché crediamo che il ricordo debba tradursi in un impegno quotidiano. Ogni volta che saliamo in moto, ogni volta che percorriamo una strada, abbiamo una responsabilità verso noi stessi e verso gli altri. Vogliamo ricordare chi ha perso la vita, essere vicini alle famiglie e contribuire a diffondere una maggiore cultura della prevenzione e del rispetto delle regole».

APEX rivolge un invito alla partecipazione a tutte le associazioni, ai motociclisti, alle istituzioni, agli organi di informazione e a tutti i cittadini che vorranno condividere questo momento di raccoglimento e riflessione.