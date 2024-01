Investito da un auto il comandante della polizia municipale di Crotone

Questa mattina il comandante della polizia municipale di Crotone, Francesco Iorno, e’ stato investito da una autovettura in via Gallucci, mentre si recava in moto al lavoro. “E’ stato portato al pronto soccorso dove mi sono recato per accertarmi delle sue condizioni. Ha riportato alcune fratture e dopo un primo soccorso si e’ reso necessario il suo trasferimento a Polistena per sottoporlo ad un intervento. Gli esprimo tutta la vicinanza personale e dell’amministrazione comunale e gli auspici di pronta guarigione”, afferma il sindaco Vincenzo Voce.