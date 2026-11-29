“Condivido pienamente e ritengo significativa l’iniziativa parlamentare assunta dall’onorevole Andrea Gentile per sollecitare urgenti iniziative finalizzate alla messa in sicurezza della Strada statale 107 Silana-Crotonese, con particolare riferimento alla galleria Fiego, e all’intero tratto compreso tra Paola e San Fili”.

È quanto dichiara Antonio De Caprio, consigliere della Regione Calabria di Forza Italia, segretario della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, in merito all’iniziativa del parlamentare calabrese. Gentile, Infatti, ha presentato una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla Ss 107, con particolare riferimento alla galleria, divenuta purtroppo teatro di incidenti mortali.

“La Silana-Crotonese commenta il consigliere è di fondamentale importanza per il Tirreno cosentino, essendo il principale collegamento dalla costa verso il capoluogo di provincia e riveste un’importanza strategica in ambito sanitario, prima ancora che lavorativo, universitario, commerciale e turistico.

Con l’onorevole Gentile abbiamo le idee chiare su quali siano le necessità del territorio ed il confronto costante che ci coinvolge da tempo è rivolto alla viabilità territoriale nel suo complesso, con riguardo anche alla Ss 18 e alla Scalea-Mormanno.

L’intervento da 38 milioni di euro su quest’ultimo collegamento, erogato dalla Regione Calabria per il miglioramento della viabilità dell’intera area, è un buon punto di partenza ma servono risorse maggiori, in particolare per potenziare la Ss 18 e migliorare anche i tracciati di collegamento verso l’interno”.

L’impegno per la viabilità passa dunque dalla necessaria collaborazione tra tutte istituzioni locali e Anas, evocata anche dall’onorevole Gentile nella sua iniziativa parlamentare. “Prosegue a tutti i livelli l’impegno del partito sulle istanze del territorio”, conclude il consigliere regionale.