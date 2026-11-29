Un impegno pubblico, assunto davanti ai giovani, per trasformare la condanna della violenza in azioni concrete e per costruire, a scuola e in città, una cultura del rispetto e di un amore puro, che non coincide mai con il possesso, il controllo o la paura: è il Patto di Paola per il rispetto e la libertà, manifesto di intenti sottoscritto al Cinema Teatro Odeon, alla presenza di oltre 700 studenti degli istituti guidati dalla Dirigente Sandra Grossi, nel corso dell’incontro con le scuole «L’amore non uccide. Il rispetto salva la vita», promosso dal Comune di Paola in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Presidente del Consiglio comunale, Emira Ciodaro, e pienamente condivisa e promossa dal Sindaco Roberto Perrotta, è stata organizzata con il patrocinio della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere della Camera dei Deputati e con la partecipazione della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Paola e della Commissione consiliare Pari Opportunità.

Il Patto di Paola parte da un principio chiaro: la violenza contro le donne non è un fatto privato, ma una ferita che riguarda l’intera società e chiama ciascuno a una responsabilità collettiva. Nasce e si alimenta anche attraverso una cultura che confonde l’amore con il possesso, la gelosia con l’affetto, il controllo con la protezione e il silenzio con la normalità.

Per questo non basta intervenire quando la violenza si manifesta: occorre promuovere una cultura fondata sul rispetto della persona, sulla libertà, sulla parità, sul valore del consenso e sul diritto di dire «no», nella vita quotidiana come in rete.

I sottoscrittori si sono impegnati a: promuovere il rispetto, la dignità della persona e la parità tra donne e uomini; educare alle relazioni sane e all’intelligenza emotiva, perché amare non significa possedere, controllare o limitare la libertà dell’altra persona; riconoscere i segnali della violenza, compresa quella psicologica, economica e digitale; dare voce a chi subisce violenza, contrastando silenzio, indifferenza e colpevolizzazione delle vittime: la responsabilità è sempre di chi la agisce; fare della scuola un luogo di cambiamento, con percorsi, incontri e testimonianze; rafforzare la collaborazione tra Comune, scuole, Forze dell’Ordine, professionisti, associazioni e realtà del territorio; responsabilizzare le nuove generazioni, coinvolgendo attivamente anche ragazzi e uomini nel rifiuto di modelli culturali fondati sul dominio.

Il Patto non si esaurisce nella firma: è concepito come un documento aperto, da diffondere negli istituti scolastici della Città di Paola, con l’auspicio che ogni scuola promuova almeno un’attività annuale dedicata all’educazione al rispetto e alla prevenzione della violenza di genere, e che le esperienze realizzate vengano condivise periodicamente nella rete territoriale: non una semplice dichiarazione di principi, dunque, ma, come recita il testo, «uno strumento vivo di corresponsabilità, prevenzione e cambiamento».

A sottoscriverlo sono stati rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola e delle forze dell’ordine, insieme a professionisti e figure della cultura e della società civile, con il mondo associativo, la Commissione comunale Pari Opportunità e le studentesse e gli studenti, protagonisti del momento centrale della mattinata.

Il Patto si chiude con un messaggio rivolto alle nuove generazioni: l’amore non è possesso; la gelosia non è una prova d’amore; il controllo non è protezione; il silenzio non è complicità; il rispetto non è un’opzione: è un dovere.

Il cuore emotivo dell’incontro è stato affidato a due testimonianze dirette portate agli studenti. Barbara Modaffari, autrice del libro «Ma io non ritorno. Un’altra Anna. Storia di un femminicidio», ha riportato in sala la storia di un copione che ormai si ripete senza mai cambiare il finale: una donna uscita di casa e mai più tornata, a cui si richiamano i segnali che l’hanno preceduta e ciò che purtroppo è andato perduto.

Francesco Vigna, figlio di Anna Morrone, vittima di quel femminicidio nel 1999, ha raccontato la propria esperienza di chi resta, mostrando come un femminicidio non si esaurisca con la morte di una donna ma continui nella vita dei familiari, in particolare dei figli. La sua è una testimonianza vissuta, offerta ai ragazzi perché nessuna storia di violenza sia mai considerata inevitabile e perché cresca la fiducia nelle istituzioni e nella prevenzione.

Accanto alle testimonianze, un approfondimento tecnico di alto profilo, a partire da due libri che ai giovani offrono chiavi di lettura concrete sul tema al centro della manifestazione.

L’avv. Cataldo Calabretta, esperto di comunicazione giudiziaria e autore di «Non chiamatelo amore. Quei bravi ragazzi che uccidono», ha guidato la riflessione sui segnali della violenza e sui modelli culturali del possesso che possono preludere al femminicidio: il titolo stesso del volume è un invito a non confondere l’amore con ciò che amore non è.

L’avv. Federica Candelise, specialista in Diritto di famiglia, penale di famiglia e criminologia, scrittrice, ha invece affrontato il tema della tutela giudiziaria delle vittime e del diritto delle famiglie alla verità e alla giustizia. Ai ragazzi ha rivolto un invito tratto dal suo libro «Il circolo delle anime. Storie di crimini in famiglia»: «Ogni storia di violenza nasconde un’anima ferita che cerca ascolto, protezione e riscatto. Perché riconoscere il dolore, trovare il coraggio di reagire e spezzare il silenzio può fare la differenza tra un’altra vittima e una vita salvata.»

All’incontro mattutino, aperto da un messaggio personale del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni nazionali per un’iniziativa nata dalla scuola e dalla città, hanno preso parte oltre 700 studenti degli Istituti di Istruzione Superiore «San Francesco di Paola», guidati dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Sandra Grossi, insieme alla fattiva collaborazione di Paola Francesca Serranò, Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche dell’Istituto Superiore delle Scienze Umane Santa Caterina da Siena di Paola. Entrambe sono intervenute sul tema della giornata, illustrando l’impegno dei docenti e degli studenti, chiamati dal Patto a diventare un modello di cambiamento culturale e di educazione al rispetto. A seguire, una delegazione di studenti dei licei di Paola ha portato in sala la voce della scuola, con le riflessioni sulla violenza contro le donne, sul rispetto nelle relazioni e sulla libertà personale.

I lavori, moderati dal giornalista Valerio Caparelli, sotto la direzione di Pino De Rose, sono stati aperti da una serie di intensi e motivanti messaggi lanciati alla platea dalla Presidente Emira Ciodaro, colti e riproposti dal Questore della provincia di Cosenza, Antonio Borelli, anche attraverso la clip “Questo non è amore”, videomessaggio promosso nell’ambito delle iniziative della Polizia di Stato, e dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Colonnello Andrea Mommo, che ha fatto proiettare il video “Piccole cose di valore non quantificabile”, un premiato cortometraggio diretto da Paolo Genovese e Luca Miniero.

Insieme all’intervento dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Paola, Emilio Pastore, hanno poi dato il loro contributo sul palco anche la Consigliera comunale e membro della Commissione Pari Opportunità, Maria Pia Serranò, e la Presidente della locale sezione Fidapa, Carla Campana. Importante per la sua esaustiva articolazione normativa l’intervento del Capitano Davide Picheo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Paola, che ha illustrato il ruolo dell’Arma nella prevenzione e nella tutela delle vittime.

Le attese conclusioni sono state affidate all’On. Simona Loizzo, componente della Camera dei Deputati e della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, che ha richiamato l’impegno del Parlamento e delle istituzioni nel contrasto alla violenza di genere, esortando i giovani in sala ad essere protagonisti del loro impegno e di operare per un cambiamento della società, affinché sia sempre più rispettosa e attenta verso la dignità di tutto il mondo femminile.

Alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, rappresentata per l’occasione dal Capitano Alfonso Varchetta, comandante della Compagnia di Paola, è stato rivolto da tutti i presenti un sentito ringraziamento per il lavoro che gli uomini in divisa profondono quotidianamente accanto alle vittime.

Ai ragazzi, infine, è stato ricordato che chiedere aiuto è un atto di coraggio e che esistono il 112 e il 1522, numero antiviolenza e antistalking gratuito, attivo ogni giorno, anche in chat.

A scandire la mattinata gli slogan dell’iniziativa, un monito semplice e netto da tener ben presente: Non è amore se fa paura. Non è amore se diventa possesso. Non è amore se toglie la libertà. Il rispetto è il primo passo contro la violenza.