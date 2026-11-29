Fare Calabria amplia la propria rete territoriale con la nomina della giornalista Mariella Perrone a referente comunale di Diamante, cittadina dell’Alto Tirreno cosentino, situata nella Riviera dei Cedri.

Diamantese, Mariella Perrone lavora attualmente come funzionaria del Ministero della Giustizia presso il Tribunale di Vibo Valentia. Giornalista, con la passione per la scrittura e per la musica dei Queen, entra a far parte del progetto Fare Calabria con l’obiettivo di contribuire alla promozione e alla valorizzazione del territorio.

La nomina si inserisce nel percorso di crescita di Fare Calabria, finalizzato alla costruzione di una rete di professionalità e competenze locali per raccontare la regione attraverso il suo patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico.

Diamante, conosciuta come la città dei murales e del peperoncino, rappresenta una delle principali destinazioni turistiche della Riviera dei Cedri. Il centro storico, il lungomare, le spiagge e il patrimonio artistico costituiscono alcuni degli elementi distintivi della cittadina. Di particolare interesse è anche Cirella, con i ruderi dell’antico borgo, le testimonianze archeologiche, il Teatro dei Ruderi e l’omonima isola.

“Voglio ringraziare, innanzitutto, il presidente Luigi Salsini per avermi coinvolta in questo progetto ambizioso che è Fare Calabria – dichiara Mariella Perrone –. Luigi è da sempre in primo piano per la nostra terra, sia come giornalista, sia attraverso l’associazionismo, per cui non posso che esprimere gioia per questa opportunità di collaborazione. La promozione della nostra terra non è mai abbastanza, per cui tutte le attività che vanno in tale direzione sono da incentivare anche e, soprattutto, attraverso l’impegno personale. La Calabria ha bisogno di una narrazione che vada oltre la cronaca e le problematiche, che, seppur esistenti, non devono essere l’unico argomento per raccontare una terra tanto ricca di storia, di cultura e fatta da persone accoglienti e fiere, con un percorso ricco di sfide e passioni”.

“Diamante è tra le protagoniste indiscusse della Calabria – prosegue Perrone – per la sua vocazione turistica, per le sue bellezze naturali, per l’iniziativa privata che ha dato vita ad eventi quali il Peperoncino Festival, Calici sotto le stelle e il Mediterraneo Festival Corto, giusto per citare i principali, e per il patrimonio artistico dei murales. Tutto questo va valorizzato, ma va considerato come un punto di partenza, non di arrivo, perché Diamante e la Calabria intera siano competitive non solo in Italia, ma anche oltre i confini nazionali”.

Con la nomina di Mariella Perrone, Fare Calabria consolida la propria presenza nella Riviera dei Cedri, proseguendo il percorso di coinvolgimento delle comunità locali, dei professionisti e delle realtà associative impegnate nella promozione e nella conoscenza del territorio calabrese.