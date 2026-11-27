È approdata ieri in Consiglio comunale a Rende la mozione del gruppo MoVimento 5 Stelle – Sinistra per Rende, a firma della capogruppo Rossella Gallo, per l’adozione di una strategia strutturale di depavimentazione urbana, il contrasto alle isole di calore, la realizzazione di parcheggi drenanti e l’adesione al progetto nazionale “Biofear” per la rinaturalizzazione dei cortili scolastici e delle aree gioco.

Nel suo intervento in Aula, la consigliera Gallo ha legato la proposta agli effetti ormai quotidiani del cambiamento climatico, che in città si manifestano in due modi: il caldo estremo d’estate e l’acqua che non trova dove andare quando piove. In particolare, ha richiamato quanto accaduto a metà novembre. In un autunno poco piovoso, è bastata una sola giornata di pioggia perché tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, ricevessero foto, video e segnalazioni dei cittadini su strade allagate, traffico in tilt e pedoni impossibilitati ad attraversare. Non un evento eccezionale, ha sottolineato, ma il segno che le piogge sempre più concentrate e violente sono ormai la normalità, e che le città, progettate per un clima che non esiste più, non riescono a reggerle.

Al centro della proposta c’è la depavimentazione, già adottata da città come Portland, Parigi e Bruxelles e, in Italia, inserita da Genova nel proprio Piano urbanistico. Un suolo sigillato da asfalto e cemento non assorbe l’acqua, che si accumula nei punti più bassi e manda in sovraccarico le fognature; d’estate, le stesse superfici arrivano a 50 gradi e rilasciano calore anche di notte, con effetti sulla salute soprattutto di anziani e bambini. Allagamenti e isole di calore, ha spiegato la consigliera, sono due sintomi della stessa malattia, e un suolo permeabile può funzionare come una spugna, assorbendo l’acqua dove cade e abbassando le temperature.

La proposta, che nelle intenzioni del gruppo avrebbe potuto fare di Rende un apripista per l’intera area urbana e un modello per il Mezzogiorno, non ha però trovato il voto favorevole della maggioranza, che ha motivato la propria astensione richiamando gli interventi già realizzati o programmati sul territorio, come le opere legate alla gestione delle acque bianche.

«Spiace questa scelta – commenta Gallo –. Gli interventi sulle acque bianche sono importanti, ma non sono in alternativa a quanto proponevamo: la depavimentazione agisce a monte, riducendo l’acqua che finisce nella rete, e affronta anche il problema delle isole di calore. Proprio perché la maggioranza si dichiara attenta alla sostenibilità, ci saremmo aspettati un voto favorevole. Rende è nata come città giardino e oggi avevamo l’occasione di attualizzare quell’identità. Continueremo a portare avanti questi temi – conclude la consigliera – perché la prossima pioggia e la prossima estate arriveranno comunque».

Il gruppo MoVimento 5 Stelle – Sinistra per Rende rivolge infine un invito sulla comunicazione istituzionale: i canali social ufficiali del Comune appartengono a tutta la cittadinanza, e sarebbe auspicabile che nel racconto delle sedute del Consiglio comunale trovassero spazio tutte le forze politiche presenti in Aula, e non soltanto quelle di maggioranza, così che i cittadini possano conoscere tutte le posizioni emerse nel confronto.