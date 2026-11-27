Il sindaco Franz Caruso, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Saverio Oliverio, ricordandone l’impegno politico e amministrativo, la competenza professionale e il contributo offerto alla comunità di San Giovanni in Fiore.

“Con la scomparsa di Saverio Oliverio – dichiara Franz Caruso – viene meno una figura che ha saputo mettere le proprie capacità e la propria preparazione al servizio delle istituzioni e della collettività. Socialista di convinta appartenenza, uomo di riconosciuta serietà, ha rappresentato un riferimento per quanti hanno condiviso con lui l’impegno politico e amministrativo. Desidero ricordare, in particolare, il contributo significativo da lui assicurato all’esperienza amministrativa della prima sindacatura di Riccardo Succurro. In quella stagione Oliverio si distinse per competenza tecnica, rigore, lealtà e dedizione nella ricerca di soluzioni ai problemi della comunità sangiovannese. Qualità che ne hanno contraddistinto l’operato e che gli hanno meritato stima e riconoscenza”.

“La sua scomparsa – conclude Franz Caruso – rappresenta una perdita per San Giovanni in Fiore e per quanti hanno avuto modo di apprezzarne l’impegno e le qualità umane e professionali. Alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità sangiovannese rivolgo le mie più sentite condoglianze e la vicinanza dell’Amministrazione comunale di Cosenza”.