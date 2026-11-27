<In un territorio come la fascia ionica calabrese che da decenni paga il prezzo dell’isolamento infrastrutturale ogni nuovo collegamento ferroviario dovrebbe rappresentare un passo in avanti non l’ennesima rinuncia. E invece, con il nuovo Frecciarossa Sibari-Torino, la Sibaritide perde il collegamento diretto con importanti città come Firenze, Verona, Trento e Bolzano. Dal 2019 il Frecciarossa Sibari-Bolzano rappresenta un presidio fondamentale per il diritto alla mobilità dei cittadini della Sibaritide. Dal 28 gennaio 2027, stando alle informazioni attualmente disponibili, il nuovo collegamento con Torino non prevederebbe più le fermate di Firenze Santa Maria Novella, Reggio Emilia AV Mediopadana, Milano Rogoredo e Rho Fiera Milano. Quello che la Regione non ha considerato è che dietro ogni fermata soppressa ci sono studenti, lavoratori, famiglie e cittadini che si spostano spesso per ragioni di salute o di lavoro e ora sono costretti a fare i conti con ulteriori cambi, maggiori costi e tempi di percorrenza più lunghi. Non è questo il potenziamento dell’offerta ferroviaria di cui la Calabria ha bisogno e soprattutto la fascia ionica. Per questo ho depositato un’interrogazione al ministro Salvini>. E’ quanto dichiara in una nota la Vicepresidente M5S Vittoria Baldino.

<Nell’interrogazione ho chiesto al ministro di valutare, insieme a Trenitalia, RFI e Regione Calabria, una soluzione alternativa attraverso per esempio l’utilizzo degli attuali Frecciarossa 9310 Napoli – Torino e 9321 Torino – Napoli, che consentirebbe di mantenere un maggior numero di fermate intermedie tra cui Firenze. Ma c’è una questione ancora più urgente. Dal 13 dicembre 2026 al 27 gennaio 2027, a causa dei lavori alla galleria Santomarco, il Frecciarossa si fermerà a Paola e, stando alle informazioni disponibili sul sistema di prenotazione di Trenitalia, non sarebbe previsto alcun servizio bus sostitutivo fino a Sibari. Siamo davanti all’ennesimo caso di politica sorda alle necessità dei cittadini.

Possibile che non possa essere garantito un servizio bus sostitutivo essenziale per quanti studenti e lavoratori intendono tornare a casa?

Ho chiesto poi l’apertura di un tavolo tra Ministero, Regione, Trenitalia ed Rfi per l’attivazione di una seconda coppia giornaliera di Frecciarossa, perché la prospettiva per la Sibaritide deve essere quella di ampliare i collegamenti, non di difendere faticosamente quelli conquistati negli anni. Non si può continuare a parlare di contrasto allo spopolamento se poi si rende sempre più costoso e difficile persino tornare a casa>, conclude Baldino.