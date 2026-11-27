Un risultato importante per le politiche sociali e per la tutela dei diritti delle donne. Il Comune di Cassano All’Ionio ha ottenuto un finanziamento regionale per l’attivazione di un Centro Antiviolenza sul territorio comunale, nell’ambito dell’Avviso pubblico «Interventi per riequilibrare la presenza dei Centri antiviolenza sul territorio della Regione Calabria» classificandosi primo in graduatoria.

L’Ente sibarita aveva partecipato all’Avviso lo scorso settembre e il progetto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini, che ha individuato nell’attivazione del Centro Antiviolenza un obiettivo strategico delle proprie politiche sociali, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza richieda non soltanto iniziative di sensibilizzazione, ma servizi concreti, professionalità specializzate e una rete territoriale capace di accompagnare le donne nei percorsi di protezione e di riconquista della propria autonomia.

La sede del Centro sarà a Sibari e il servizio avrà una durata progettuale di dodici mesi e sarà rivolto alle donne, italiane e straniere, sole o con figli, vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, maltrattamenti, molestie e altre forme di abuso e sfruttamento.

UN CENTRO CON SERVIZI SPECIALISTICI E UN’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Il Centro offrirà alle donne vittime di violenza un servizio gratuito e riservato di ascolto, accoglienza e accompagnamento. L’obiettivo sarà quello di fare prevenzione e rete con scuole, servizi sociali e sanitari, Forze dell’Ordine, istituzioni e associazioni, per favorire l’emersione tempestiva delle situazioni di rischio e costruire un sistema territoriale di protezione più efficace. Sono previsti percorsi personalizzati di sostegno psicologico, orientamento e tutela legale, supporto sociale ed educativo e accompagnamento verso l’autonomia personale, lavorativa e abitativa. L’attività sarà affidata a un’équipe multidisciplinare di professioniste, con competenze specifiche nei diversi ambiti di intervento, in grado di costruire risposte coordinate e adeguate alle esigenze di ciascuna donna.

LA COLLABORAZIONE CON DONNE IN CAMMINO APS

Il progetto si avvale della collaborazione di Donne in Cammino APS, associazione con una consolidata esperienza nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere e nella tutela delle donne e dei minori. Dal 2021 l’associazione offre consulenza, affiancamento e supporto al Centro Antiviolenza del Comune di Paterno Calabro. Il partenariato consentirà di mettere a disposizione del nuovo servizio competenze professionali ed esperienza operativa, rafforzando la qualità degli interventi e il raccordo con i servizi del territorio.

L’ASSESSORE ROSA DE FRANCO: «UN RISULTATO IMPORTANTE, VOGLIAMO CHE NESSUNA DONNA SI SENTA SOLA»

«L’attivazione di un Centro Antiviolenza a Cassano all’Ionio – ha commentato l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Rosa De Franco – rappresenta un risultato importante e un impegno concreto che questa Amministrazione assume nei confronti delle donne e di tutte le persone che vivono situazioni di violenza, sopraffazione e vulnerabilità. Abbiamo voluto costruire un progetto che andasse oltre la semplice istituzione di uno sportello, puntando su un servizio qualificato, con professionalità specializzate e una rete di collaborazione capace di accompagnare le donne in tutte le fasi del percorso: dall’ascolto alla protezione, dal sostegno psicologico e legale alla riconquista dell’autonomia personale, lavorativa ed economica. Desidero ringraziare la Regione Calabria per aver promosso questa importante opportunità e, in particolare, l’assessore regionale al Welfare, Inclusione Sociale, Sussidiarietà e Pari Opportunità, Pasqualina Straface, per l’attenzione riservata alle politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Un ringraziamento particolare va anche all’associazione Donne in Cammino APS, con la quale abbiamo costruito una collaborazione preziosa, mettendo a sistema esperienze e competenze maturate direttamente nel settore dei Centri Antiviolenza. Siamo convinti che soltanto attraverso una collaborazione concreta tra istituzioni, professionisti e associazioni sia possibile costruire risposte realmente efficaci. Questo progetto rappresenta un investimento sulla dignità, sulla libertà e sul futuro delle donne. Vogliamo che nessuna donna debba sentirsi sola e che ciascuna possa trovare sul nostro territorio un luogo sicuro in cui essere ascoltata, accolta e accompagnata».