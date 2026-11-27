Un nuovo, prestigioso riconoscimento nazionale porta il nome di Cerisano e della Calabria alla ribalta delle migliori pratiche amministrative italiane. Oggi, 27 novembre, nella cornice della Fiera di Verona durante l’Assemblea Nazionale ANCI, il Comune cosentino ha ricevuto ufficialmente il Cresco Award Città Sostenibili 2026 per la categoria Comuni fino a 5.000 abitanti.

​Il riconoscimento, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI, CSR Europe e della Rete dei Comuni Sostenibili, premia la capacità degli enti locali di tradurre gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in azioni concrete. Ad aggiudicarsi l’ambita targa è stato il progetto “Cerisano Factory Borgo Swing: cultura, rigenerazione e nuova economia locale”.

​A decretare la vittoria del borgo delle Serre è stata una giuria d’eccellenza, presieduta dalla Rettrice del Politecnico di Milano, la Prof.ssa Donatella Sciuto, e composta da rappresentanti di spicco del mondo accademico, istituzionale ed economico nazionale: ANCI, Assolombarda, il Centro Interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il Politecnico di Milano, SDA Bocconi, l’Università Commerciale Luigi Bocconi e l’Università degli Studi di Milano. I progetti sono stati valutati su quattro pilastri fondamentali: rilevanza per il territorio, efficacia, coinvolgimento della comunità e misurabilità dei risultati.

​Grande l’emozione e l’orgoglio del sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, che ha ritirato il premio a Verona commentando questo ulteriore traguardo:

​”Ricevere il Cresco Award 2026 su un palcoscenico autorevole come l’Assemblea Nazionale ANCI e da una giuria così prestigiosa è una soddisfazione immensa per tutta la nostra comunità. Questo ennesimo riconoscimento nazionale certifica che la visione su cui abbiamo scommesso è vincente: anche un piccolo borgo delle aree interne può diventare un laboratorio vivo di innovazione, cultura e sviluppo economico, capace di attrarre giovani, talenti e investimenti durante tutto l’anno. Dedico questo premio ai cittadini di Cerisano, ai giovani, alle associazioni e a tutti i partner che stanno costruendo con noi questa rinascita”.

​Nato grazie a un finanziamento PNRR (“Attrattività dei Borghi”, Linea B) di circa 1,53 milioni di euro, il progetto Cerisano Factory ha superato la logica del semplice restauro edilizio per trasformare il patrimonio storico in un motore produttivo permanente. Il cuore pulsante di questa rivoluzione è Palazzo Sersale, rifunzionalizzato per ospitare formazione universitaria, ricerca, residenze artistiche e una foresteria che favorisce la permanenza stabile nel borgo.

​Tra i pilastri che hanno convinto la commissione valutatrice spiccano i numeri e le sinergie attivate sul territorio. ​Alta formazione e tecnologia: L’attivazione a Palazzo Sersale del Polo tecnologico e di ricerca del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza (con studi di registrazione, post-produzione e sperimentazione sull’intelligenza artificiale applicata alla musica) e della Training Factory in sinergia con l’Università della Calabria (UNICAL), che ha portato nel borgo un Master universitario di II livello, una Scuola di Politica, l’Astro Summer Camp e diverse Summer School.

E poi ​cultura permanente e attrattività: l’apertura del Museo permanente Michel Fingesten, unico in Europa con oltre 100 opere acquisite, affiancato dalla consolidata forza del Festival delle Serre, capace nel triennio 2024-2026 di attirare oltre 31.000 spettatori, coinvolgendo più di 240 artisti e 100 tecnici. A ciò si aggiungono il Cantiere delle Creatività con residenze musicali e audiovisive, un Info Point, panchine smart, Virtual Tour e la riqualificazione di un tratto del Cammino di San Francesco di Paola.

L’investimento pubblico ha fatto da volano all’imprenditoria privata. Grazie alla misura “Imprese Borghi”, sono nate o si sono sviluppate 18 nuove iniziative imprenditoriali (di cui oltre il 61% nei settori del turismo e della cultura, seguite da artigianato, commercio e creatività) che hanno attivato ulteriori 1,51 milioni di euro di investimenti, portando l’impatto complessivo sull’economia locale a superare la soglia dei 3 milioni di euro.

​Un modello integrato, sostenuto da una fitta rete di partner (tra cui UNICAL, Conservatorio di Cosenza, ICSAIC, ASPROM, Pro Loco di Cerisano, Associazione GAIA, Rete Cinema Calabria e progetto SAI), in cui la comunità non è semplice spettatrice, ma protagonista attiva della propria rigenerazione.