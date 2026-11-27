Si è svolta questa mattina al Museo del Presente di Rende la cerimonia di consegna della prima edizione della Borsa di studio “Marianna Presta Magorno”, iniziativa nata per ricordare Nina Presta e trasmettere alle nuove generazioni la sua eredità umana, civile e culturale.

Il progetto, fortemente voluto dalla famiglia Magorno, è stato realizzato in collaborazione con ANDE Cosenza (Associazione Nazionale Donne Elettrici), L’orodicalabria e le scuole della rete “Emozioniamoci”. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Rende e la collaborazione della Provincia di Cosenza e dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria. Le borse di studio premiano il merito scolastico e offrono agli studenti opportunità di crescita. Il progetto prevede complessivamente sei edizioni.

La manifestazione, introdotta e moderata dalla presidente di ANDE Cosenza Giovanna Giulia Bergantin, ha visto la partecipazione del sindaco di Rende Sandro Principe, del presidente della Provincia Biagio Antonio Faragalli, della direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Loredana Giannicola, del rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco, del professor Nicola Leone e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Presenti anche dirigenti scolastici, docenti, studenti e rappresentanti delle associazioni.

Particolarmente significativo il contributo degli studenti, che hanno presentato lavori di ricerca dedicati alla figura di Nina Presta. Per Diamante hanno partecipato l’I.C. “N. Ordine” e l’I.S.S. di Diamante”, mentre la rete “Emozioniamoci” coinvolge istituti di Rende, Cosenza, Montalto Uffugo, Cariati e San Demetrio Corone.

Nel corso della mattinata Ernesto Magorno, a nome della famiglia, ha espresso gratitudine per la partecipazione e sottolineato il significato dell’iniziativa: «Vedere tanti ragazzi, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni riuniti per ricordare la storia e l’impegno di mia madre è per noi motivo di grande emozione. Ma il significato più autentico di questa iniziativa è guardare avanti, offrire opportunità ai giovani e incoraggiarli a costruire il proprio futuro. Era proprio questo lo spirito di mia madre: credere nelle persone, investire nella scuola e dare a ciascuno la possibilità di esprimere il proprio talento».

«Consegnare le borse di studio nel suo nome – ha aggiunto – significa raccogliere la sua eredità nel modo più coerente con ciò in cui ha sempre creduto: dare fiducia ai giovani, aprire nuove strade e offrire occasioni concrete di crescita».

Magorno ha quindi ringraziato le autorità intervenute, il rettore dell’Unical Gianluigi Greco e il professor Nicola Leone, che hanno voluto essere presenti alla manifestazione, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, ANDE Cosenza, le scuole, i dirigenti, i docenti, gli studenti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Marianna Presta Magorno è stata insegnante, amministratrice pubblica e protagonista della vita politica calabrese. Militante socialista, fu segretaria cittadina del PSI di Diamante, vicesegretaria provinciale e consigliera comunale. Nel 1980 venne nominata presidente della USL n. 1 dell’Alto Tirreno Cosentino, diventando l’unica donna in Italia a guidare una delle 625 unità sanitarie locali allora esistenti. Si distinse per l’impegno nella tutela delle fasce più fragili, nel potenziamento dei servizi sanitari territoriali e nella promozione dell’integrazione scolastica.

La Borsa di studio vuole così andare oltre la celebrazione della memoria, trasformando i valori e l’impegno di Nina Presta in opportunità concrete per le nuove generazioni. Un modo per mantenere vivo il suo esempio attraverso la fiducia nell’istruzione e il diritto di ogni giovane a costruire il proprio futuro.