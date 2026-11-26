Una clementina per dire no alla violenza sulle donne e trasformare la memoria in un impegno concreto di sensibilizzazione e solidarietà. Il sindaco Franz Caruso ha incontrato una delegazione di Confagricoltura Donna Calabria, nell’ambito della campagna nazionale delle “Clementine antiviolenza”, promossa insieme a Soroptimist International d’Italia e Fidapa BPW Italy.

Nel corso dell’incontro, Serenella Rizzo, presidente di Confagricoltura Donna Calabria, ha consegnato al Primo Cittadino le clementine simbolo dell’iniziativa, che assume un significato particolarmente profondo per la Calabria, dove è sorta nel 2013, dopo il femminicidio della giovane Fabiana Luzzi, uccisa in un agrumeto di Corigliano Calabro, nella primavera dello stesso anno.

“Accolgo con grande partecipazione questa iniziativa – ha dichiarato Franz Caruso – perché rappresenta un esempio importante di come una tragedia possa trasformarsi in un messaggio di speranza, consapevolezza e impegno collettivo. Le clementine, simbolo della nostra agricoltura, diventano così veicolo di un sussulto di civiltà che non dobbiamo mai smettere di diffondere. La violenza contro le donne è una ferita che riguarda tutta la società. Le istituzioni hanno il dovere di essere in prima linea, promuovendo la cultura del rispetto, la prevenzione e il sostegno concreto alle vittime. Nessuna donna deve sentirsi sola e la lotta alla violenza di genere deve rappresentare una priorità condivisa da tutti”.

La campagna proseguirà sabato 28 novembre nelle piazze di Cosenza, dove saranno distribuite le clementine donate dalle aziende agricole associate a Confagricoltura. Sarà presente anche la Polizia di Stato con il Camper contro la violenza di genere. L’intero ricavato sarà devoluto ai Centri antiviolenza operanti nei rispettivi territori.

“Ringrazio Confagricoltura Donna Calabria e tutte le associazioni promotrici – ha concluso Franz Caruso – per un’iniziativa che coniuga memoria, solidarietà e responsabilità sociale. Fare rete tra istituzioni, associazioni e mondo produttivo è fondamentale per contrastare ogni forma di violenza e costruire una comunità più giusta e consapevole”.