Nella giornata internazionale di eliminazione della violenza di genere”, l’Amministrazione comunale, su stimolo dell’assessore alle Pari Opportunità Marisa Di Maria, risponde illuminando di rosso alcuni siti del paese.

Il colore del sangue delle donne uccise è da anni una costante nei simboli utilizzati per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito ai femminicidi. A cominciare dalle “scarpette rosse”, idea nata in Messico nel 2009, a Ciudad Juarez, nota per il triste primato del più alto numero di femminicidi al mondo, passando per la “panchina rossa”, sempre più diffusa, e, recentemente, per il “nastro rosso”, tutto orienta la mente alla riflessione e pone l’accento su questo drammatico problema.

Nella fattispecie, da ieri è illuminato in rosso l’accesso al Chiostro San Bernardino e l’arco in Via Aldo Moro. Un segnale discreto ma efficace di partecipazione.

«Desideriamo trasmettere un messaggio a tutte le donne vittime di qualsiasi prepotenza. Vorremmo dire loro che non sono sole e che riteniamo non si debba limitare a una sola giornata l’impegno delle istituzioni e della società civile contro questo odioso crimine» affermano gli amministratori locali. «Rivolgiamo il nostro pensiero alle persone che, dopo essere state oggetto della barbarie umana, come non bastasse, hanno dovuto sperimentare l’indifferenza: ciò non è ammissibile in una società evoluta. Condanniamo perciò pubblicamente ogni violenza e invitiamo la cittadinanza, giovani e adulti, a meditare su questa delicata materia e a non rassegnarsi mai a nessuna forma di sopruso».