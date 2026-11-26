Il Settore welfare del Comune di Cosenza, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.1, ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un Ente del Terzo settore, singolo o in forma associata, con cui attivare un percorso di co-progettazione per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Attuazione Locale – Quota Povertà Estrema (QPE) 2020–2026. La progettualità approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito implementa un sistema integrato interamente dedicato alla fascia della povertà e della grave marginalità adulta. La finalità è, appunto, quella di costruire un sistema territoriale integrato, in grado di mettere in rete risorse, competenze e servizi pubblici e privati, assicurando continuità nella presa in carico delle persone in condizione di grave marginalità, soprattutto coloro che versano in situazioni di povertà estrema e senza dimora, allo scopo di attivare interventi volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia, nonché di proseguire e potenziare i servizi per la grave marginalità adulta già sperimentati con le linee di intervento a valere sul PNRR. Entrando più nello specifico, gli interventi intendono attivare il servizio di accoglienza notturna, il Centro Servizi per la grave marginalità adulta/Stazione di Posta, il servizio di Housing Temporaneo, l’Equipe e l’accompagnamento sociale, la Residenza virtuale e i servizi di posta.

Il servizio di accoglienza notturna sarà attivato per persone che dimorano in genere in strada e che non dispongono di una soluzione abitativa, ovvero in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Il Centro Servizi per la grave marginalità adulta/Stazione di Posta offre, invece, attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora, facilitandone l’accesso all’intera rete dei servizi, ed offrendo loro, al tempo stesso, alcuni servizi essenziali come quelli di ristorazione, distribuzione di beni essenziali, servizi per l’igiene personale, la biblioteca, una limitata accoglienza notturna, screening e prima assistenza sanitaria, ed altri ancora.

Il servizio di Housing Temporaneo è volto a favorire un percorso di accompagnamento verso l’autonomia della persona senza dimora, a partire dalla messa a disposizione di un’adeguata soluzione alloggiativa, fino ad un massimo di 24 mesi, tendenzialmente in appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio, destinati a singoli o piccoli gruppi di individui, ovvero a nuclei familiari in difficoltà estrema che non possono immediatamente accedere all’edilizia residenziale pubblica e che necessitino di una presa in carico continuativa.

Le risorse complessivamente indicate nel Piano di Attuazione Locale ammontano a 332.121,84 euro e sono riferite alle annualità ricomprese tra il 2020 e il 2026.

Destinatari degli interventi

I destinatari sono persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora che: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna, c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

Ogni altra informazione contenuta nell’avviso pubblico, relativamente ai soggetti ammessi, ai requisiti di partecipazione e al contenuto della proposta progettuale presentata dal soggetto proponente, può essere reperita sul sito del Comune (www.comune.cosenza.it) nell’apposita sezione al seguente link: https://servizi.comune.cosenza.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=33119&CSRF=6edf51324e26ff6f7ffb1ad5a037854b

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cosenza.it entro il prossimo 15 dicembre. Nell’oggetto della PEC è necessario indicare la dicitura: “Manifestazione di interesse – Coprogettazione interventi PAL QPE 2020-2026- ATS n.1”.

Per altre informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano Sociale del Comune di Cosenza.