Scende la sera. Il silenzio avvolge i vicoli, le finestre si illuminano una dopo l’altra, la pietra rosa trattiene gli ultimi riflessi del giorno. Poi, nel cuore del borgo, accade qualcosa. Una facciata si anima, le architetture si trasformano, fili di luce corrono sulle superfici antiche, immagini e ombre cominciano a raccontare storie. La seta sembra tornare a muoversi nell’aria, la terracotta rivela nuove geometrie, i suoni attraversano le piazze come presenze invisibili. Per un istante non si ha più la sensazione di camminare in un paese, ma di essere entrati dentro un’opera d’arte. E il protagonista di questo straordinario racconto è Mendicino, pronto a svelare il suo volto più sorprendente. Non esiste una quinta teatrale, non c’è un sipario che separa lo spettacolo dalla realtà. Il palcoscenico è il borgo stesso. Le sue strade, le sue piazze, le sue architetture diventano parte di una narrazione che si costruisce davanti agli occhi dei visitatori e li invita a entrarvi.

È questa la suggestione di “TRAME DI LUCE – Videomapping e arti performative nel borgo storico”, il progetto promosso dall’associazione culturale Porta Cenere (diretta da Mario Massaro), finanziato dalla Regione Calabria – Dipartimento Turismo (avviso pubblico “Agorà”), il patrocinio della Città di Mendicino, in programma il 29 e 30 novembre e il 1° dicembre 2026 nel centro storico di Mendicino. Tre giornate nelle quali l’arte contemporanea incontrerà la memoria di un luogo, trasformando il patrimonio architettonico e culturale in un’esperienza immersiva fatta di videomapping, light art, installazioni, performance dal vivo, musica e percorsi di scoperta. Ma dietro le immagini spettacolari c’è un’idea ancora più affascinante. “Trame di luce” non vuole semplicemente illuminare Mendicino: vuole raccontarlo. Vuole prendere ciò che rende questo borgo riconoscibile, ciò che ne ha costruito nei secoli la storia e l’identità, e restituirlo attraverso un linguaggio capace di parlare anche alle sensibilità contemporanee.

Quattro sono le grandi coordinate identitarie da cui prende vita il progetto: la seta, la pietra rosa, la terracotta e la memoria artigianale. La seta con la sua storia profondamente legata alla tradizione artigianale mendicinese, diventa metafora di un’intera comunità: il filo che unisce generazioni, gesti, conoscenze. Accanto alla seta ci sono la pietra rosa, che restituisce la bellezza e il carattere delle architetture; la terracotta, che richiama l’antico rapporto tra l’uomo, la materia e il territorio; la memoria del lavoro artigiano. Elementi che diventano ispirazione per gli artisti (selezionati attraverso una call pubblica), protagonisti di una narrazione che unisce passato e futuro. Il videomapping interviene sulle facciate, ne interpreta volumi e geometrie, trasforma le superfici in immagini in movimento. Le installazioni luminose ridisegnano gli spazi, mentre le arti performative introducono corpo, suono e musica in una dimensione nella quale ogni elemento dialoga con gli altri.

La vera ambizione del progetto è fare del centro storico uno spazio culturale vivo, attraversabile e partecipato. Proprio per questo la programmazione non si fermerà alle ore serali. Durante il giorno, il pubblico potrà prendere parte a tour slow, trekking urbani e naturalistici, workshop sul videomapping, laboratori creativi per bambini, incontri con gli artisti e appuntamenti dedicati alla cultura enogastronomica. Tre giornate, tre capitoli di un unico racconto: l’accensione del borgo, il dialogo tra materia e memoria, lo sguardo verso il futuro. La vera magia non sarà vedere un borgo illuminarsi. Sarà scoprire che, dietro ogni pietra, ogni filo di seta, ogni vicolo e ogni architettura, esiste già una storia straordinaria. Bisognerà soltanto trovare la luce giusta per farla emergere.

Gianpaolo Palumbo, direttore tecnico Porta Cenere, precisa: «La sfida artistica è proprio questa: utilizzare i linguaggi più innovativi del videomapping e delle arti performative per restituire nuova voce a luoghi che custodiscono una storia straordinaria. La tecnologia, per noi, non è un fine, ma uno strumento poetico attraverso cui reinterpretare la memoria e aprire nuove possibilità di immaginazione. Abbiamo voluto costruire un percorso nel quale le opere non fossero semplicemente collocate nel borgo, ma nascessero dal confronto con il borgo stesso, con le sue forme, le sue atmosfere e la sua identità. C’è poi un aspetto al quale teniamo particolarmente: la dimensione partecipativa. Vogliamo che le persone non siano soltanto spettatrici, ma protagoniste di un’esperienza che coinvolga generazioni diverse, artisti, famiglie, bambini e visitatori. Per questo abbiamo immaginato un programma che affianca agli interventi serali attività laboratoriali, percorsi di conoscenza, incontri e momenti di condivisione».