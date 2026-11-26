«Il 18 novembre scorso la Regione Calabria ha firmato i decreti che autorizzano l’esercizio dei laboratori di Emodinamica, insieme a Cardiologia e Utic, in diversi presidi dell’Asp di Cosenza. Peccato che all’appello manchi giusto un piccolo dettaglio: lo Spoke di Corigliano Rossano. La terza città più popolosa della regione, la prima della provincia e baricentro di un territorio che si estende per decine di chilometri lungo la costa ionica, si ritrova così a essere l’unico Spoke dell’Azienda privo di un’Emodinamica operativa. Un primato di cui avremmo fatto volentieri a meno». Lo dichiara il portavoce regionale di Europa Verde/Avs, Giuseppe Campana.

«Al “Giannettasio”, invece, l’Emodinamica era già prevista nero su bianco nel piano regionale – prosegue Campana –. Per realizzarla sono stati spesi soldi pubblici per locali e attrezzature pronti da tempo. Da quel che ci risulta, per aprire le porte mancherebbero soltanto alcune certificazioni. Sappiamo però come in Cittadella amino riscrivere le trame: con un colpo di spugna la Regione ha cancellato l’Emodinamica stabile dallo Spoke ionico, sostituendola con la geniale trovata dell’équipe “itinerante”, approvata dalla giunta Occhiuto lo scorso 21 giugno e promessa “entro qualche settimana”. Evidentemente il calendario della Regione segue un fuso orario tutto suo: da quell’annuncio sono passati oltre tre mesi e a Corigliano Rossano nessun emodinamista ha ancora varcato la soglia della sala».

«D’altronde, le Emodinamiche calabresi tirano avanti da tempo a colpi di proroghe, con orari da ufficio postale e personale contato – rimarca l’esponente di Avs –. A Castrovillari il ridimensionamento è sotto gli occhi di tutti: fino a qualche anno fa l’eccellente laboratorio del “Ferrari” garantiva il servizio giorno e notte, mentre oggi resta aperto sei ore, quasi che le emergenze cardiache siano solo mattiniere. È ora che Regione e Asp ripristinino a Castrovillari la copertura h24 che il servizio garantiva in passato.

A Corigliano-Rossano, invece, c’è ancora chi continua a ripetere che il nuovo ospedale della Sibaritide risolverà tutti i problemi. Il 6 ottobre, inaugurando in pompa magna alcuni ambulatori al piano terra di un solo corpo di fabbrica, il presidente Occhiuto ha indicato marzo 2027 per il trasferimento di tutte le attività. Basta guardare i piani superiori, gli altri corpi di fabbrica e le aree esterne, ancora interessati dai lavori, per capire che per il pieno funzionamento della struttura ci vorranno almeno un paio d’anni. Sempre ammesso che la scadenza di marzo non faccia la stessa fine della consegna “entro il 2026”, annunciata con identica sicumera appena l’estate scorsa. Nel frattempo, chi viene colpito da un infarto nel territorio compreso tra la Basilicata e Crotone deve affidarsi alla clemenza del traffico o sperare che il malore arrivi nelle sei misere ore in cui Castrovillari garantisce il servizio».

«Chiedo dunque alla direttrice sanitaria dello Spoke di Corigliano-Rossano, Maria Bernardi, di accelerare le procedure per il rilascio delle certificazioni dei locali, sempre che le indiscrezioni rispondano al vero, anche in vista dell’eventuale attivazione delle équipe itineranti. E la Regione batta finalmente un colpo, firmando senza ulteriore melina l’autorizzazione all’esercizio della sala e fissando in un atto ufficiale la data di avvio delle équipe, e non affidandola a un comunicato stampa come quello sui 22 ambulatori della Sibaritide, che in realtà sono nove».

«Resta però la battaglia decisiva, che abbiamo già posto ad agosto – conclude Giuseppe Campana –: riportare nella Rete Sca l’Emodinamica stabile e strutturale che il Dca 78/2024, firmato dallo stesso Occhiuto, prevedeva per lo Spoke ionico. Perché i cittadini di questo territorio hanno diritto a essere curati sul posto, non a inseguire medici itineranti o inaugurazioni a rate. Le Emodinamiche calabresi sono il capolavoro dell’inefficienza della Regione: servizi ridotti, autorizzazioni che tardano e promesse che continuano a restare sulla carta, come le pagliette».