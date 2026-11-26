La musica che unisce, le parole che attraversano le generazioni e il piacere autentico di ritrovarsi in piazza per cantare insieme. Domenica 29 novembre 2026, a partire dalle ore 16:30, Piazza Municipio nella frazione di Pedace diventerà il cuore pulsante di un evento culturale e musicale dal forte valore simbolico: “Canzoni per un amico – Casali del Manco canta Guccini”.

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale di Casali del Manco, nasce dalla sinergia tra due importanti realtà culturali e formative del territorio, il Coro Polifonico Mater Dei e la Scuola d’Arte Musiké, con l’obiettivo di rendere omaggio a Francesco Guccini, maestro indiscusso della scuola cantautorale italiana e voce poetica capace di raccontare l’amicizia, l’impegno civile, la nostalgia e la vita di provincia.

Ciò che rende “Canzoni per un amico” un appuntamento unico nel suo genere è la sua natura profondamente inclusiva e partecipativa. Gli organizzatori hanno scelto di abbattere ogni distanza tra chi suona e chi ascolta: non ci sarà un palco, non ci saranno biglietti d’ingresso e non esisterà alcuna distinzione tra artisti e spettatori.

La piazza si trasformerà in un’unica, grande orchestra diffusa e in un coro collettivo dove chiunque potrà portare il proprio contributo. Da qui l’appello rivolto a tutta la cittadinanza, ai musicisti per professione o per passione, ai giovani e alle famiglie: “Porta il tuo strumento o unisci la tua voce per cantare insieme le canzoni di Guccini”. Che si tratti di imbracciare una chitarra acustica, suonare uno strumento o semplicemente intonare i ritornelli più celebri – da La locomotiva a Auschwitz, passando per Dio è morto, Cyrano e L’avvelenata – l’invito è quello di vivere la musica come rito comunitario, proprio come accadeva nelle storiche osterie bolognesi tanto care al cantautore.

Ad arricchire ulteriormente il programma dell’incontro sarà la presenza straordinaria, in veste di ospite d’onore, dell’Accademia Gucciniana di San Giovanni in Fiore. La loro partecipazione sottolinea il legame profondo, storico e culturale che unisce l’altopiano silano e la Calabria alla poetica di Francesco Guccini, confermando quanto i suoi versi continuino a parlare con forza anche all’entroterra cosentino.

L’evento è a ingresso completamente gratuito e aperto a tutti. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la manifestazione non subirà rinvii ma si sposterà al coperto presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo “Casali del Manco – Pietrafitta”, in località Spezzano Piccolo, mantenendo intatto lo spirito di condivisione e festa che anima l’intero progetto.

A raccontare il senso profondo di questo omaggio è Ferdinando Autiero, musicista polistrumentista e cantante, membro del Coro Polifonico Mater Dei, docente della Scuola d’Arte Musiké e da sempre profondo appassionato dell’opera del cantautore modenese: «In un’epoca dominata dalla velocità, dagli slogan facili e dal consumo distratto della musica, Guccini insegna anche alle nuove generazioni prima di tutto il peso e la dignità delle parole. Le sue canzoni non sono mai banali: sono piccoli romanzi in musica che invitano al pensiero critico, a non accontentarsi delle verità preconfezionate e a guardare la realtà con spirito libero, ironico e mai conformista. E poi c’è il senso dell’amicizia e della convivialità: per lui la musica non è mai un’esibizione solitaria, ma un rito collettivo da condividere attorno a un tavolo o, come faremo domenica a Pedace, in cerchio in una piazza, senza palco e senza barriere».