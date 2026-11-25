Si è svolto di recente, presso la Sala Conferenze “Sandro Tito” de “Il Quotidiano del Sud” a Castrolibero, il Caminetto del Rotary Club Cosenza Sette Colli dal titolo “Emergenza clima e qualità della vita nelle città”. L’incontro, partecipato da soci e ospiti e tenutosi in concomitanza con la COP31 di Antalya, la trentunesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ha posto al centro la vulnerabilità idrogeologica della Calabria e le prospettive dei suoi numerosi piccoli centri.

L’apertura dei lavori è stata affidata al Presidente Giovanni Misasi, il quale ha posto in evidenza come il progressivo invecchiamento della popolazione, intrecciandosi con gli effetti sempre più tangibili della crisi climatica, imponga risposte non più differibili, fondate su una rete di servizi e di residenze assistite calibrata sulle nuove forme di vulnerabilità. In assenza di politiche sociali di respiro pluriennale, ha soggiunto, si profila il rischio concreto che, nell’orizzonte compreso tra il 2030 e il 2040, fasce sempre più ampie della cittadinanza si trovino sprovviste di tutele effettive.

L’introduzione è stata curata da Raffaele Zinno, Facilitatore dell’Apprendimento del Club, che ha richiamato l’attenzione sulla capacità delle città di ripensare la propria struttura e di adattarsi alle trasformazioni indotte dai fenomeni climatici, assumendo l’esperienza di Amsterdam quale paradigma di una resilienza urbana costruita nel tempo.

Pierfrancesco Celani, Ricercatore in Tecnica e pianificazione urbanistica, ha illustrato le soluzioni di rigenerazione urbana sperimentate a Parigi, Barcellona, Ferrara e Milano, affiancandovi l’esperienza locale del Parco del Benessere di Cosenza. Tra gli interventi richiamati, le pavimentazioni drenanti nei centri storici tutelati, l’apertura dei cortili scolastici, i rifugi climatici contro le ondate di calore e la riforestazione urbana. Il relatore ha sottolineato il valore degli spazi verdi di prossimità e del loro doppio uso, insieme alla necessità di assicurare continuità alle scelte di governo del territorio oltre la durata dei mandati amministrativi.

L’attenzione è stata poi rivolta ai piccoli comuni calabresi, territori a minori emissioni rispetto ai grandi centri e particolarmente esposti ad alluvioni, frane, incendi ed erosione costiera.

Antonella Pelaggi, Dottoressa di ricerca in Scienze e Ingegneria dell’Ambiente, delle Costruzioni e dell’Energia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria, ha presentato uno studio sulla Valle del Neto, condotto nel Laboratorio di strategie sostenibili per i territori. La ricerca evidenzia le connessioni tra fattori quali la fragilità ambientale, la carenza di personale tecnico e risorse nei comuni sotto i cinquemila abitanti, lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione.

Avvalendosi di dati aperti e di sistemi informativi territoriali, lo studio elabora mappe di sintesi e indici di priorità volti all’individuazione delle aree maggiormente esposte e a orientare con razionalità gli interventi, così da sollecitare peraltro il coinvolgimento attivo dei cittadini nel rispetto dei principi della citizen science. Degna di nota è l’emersione dell’esigenza di superare la frammentazione amministrativa pensando a forme consortili tra comuni e strumenti di pianificazione di area vasta, utili a elevare la capacità di intercettare finanziamenti.

Il dibattito con la platea ha ulteriormente arricchito il confronto grazie a spunti di natura giuridica, sociologica e tecnico-amministrativa, che hanno posto l’accento sulla sicurezza degli anziani soli nei centri storici come pure sulla necessità di un raccordo organico tra i servizi sociali e la protezione civile, soprattutto nell’eventualità di ritiri programmati.

Con questa iniziativa il Rotary Club Cosenza Sette Colli rinnova il proprio impegno nella diffusione di una cultura della sostenibilità e della prevenzione, valorizzando la sinergia tra istituzioni, competenze professionali e cittadinanza attiva quale presidio indispensabile a tutela delle comunità locali.