Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione della bretella di via Reggio Calabria, un’opera strategica destinata a ridisegnare la viabilità di Cosenza. L’avvio del cantiere segna una svolta politica e amministrativa decisiva: il passaggio definitivo dall’immobilismo e dalle lungaggini burocratiche del passato alla concreta realizzazione di un’infrastruttura che la comunità cosentina attendeva da tempo.

“L’apertura di questo cantiere – afferma il sindaco Franz Caruso – rappresenta un momento storico per la nostra città e la prova tangibile che una guida politica seria, costante e determinata riesce a trasformare anche le eredità più difficili in risultati concreti. Oggi sblocchiamo un’opera che abbiamo trovato impantanata in una condizione di estrema complessità, paralizzata per anni da nodi amministrativi e da vicende legate agli espropri che sembravano insormontabili. Con tenacia siamo riusciti a dipanare una matassa intricata, per realizzare un intervento infrastrutturale che i cittadini aspettavano da tempo. Inserita nel più ampio disegno di riordino e ammodernamento della mobilità urbana voluto dall’Amministrazione comunale, la nuova arteria correrà parallela a via Popilia. Il suo completamento consentirà di decongestionare uno snodo viario tra i più critici della città, fluidificando la circolazione e potenziando i collegamenti in un’area che ha cambiato volto dopo la realizzazione del Parco del Benessere. Un intervento reso ormai indispensabile per garantire un assetto moderno ed efficiente all’intero quadrante urbano.

“Questo risultato – prosegue il primo cittadino – non arriva per caso, ma è il frutto di un’azione amministrativa che non si è mai fermata. Abbiamo affrontato di petto le criticità irrisolte, riaprendo il confronto con l’impresa aggiudicataria e portando a compimento le procedure espropriative lasciate in sospeso in passato. Un lavoro di squadra complesso e rigoroso, reso possibile anche dalla determinazione dell’assessore Damiano Covelli e dalla professionalità del dirigente Francesco Azzato, ai quali va il mio più sentito ringraziamento”.

“Via Reggio Calabria è la dimostrazione di una politica del fare che mantiene la parola data – conclude Franz Caruso –. Con questo intervento proseguiamo con passo deciso nel percorso di rinascita e trasformazione di Cosenza: non realizziamo soltanto una nuova strada, ma incidiamo direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, costruendo una città più moderna, vivibile e funzionale”.