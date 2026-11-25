Il sindaco di Crosia, Maria Teresa Aiello, entra nel Direttivo nazionale di SVIMAR, un risultato importante che rappresenta un riconoscimento per il suo impegno istituzionale e un’opportunità per dare maggiore voce alle istanze del territorio calabrese a livello nazionale.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha posto l’attenzione sulle difficoltà del Mezzogiorno e, in particolare, delle aree interne, richiamando temi centrali anche nell’azione di SVIMAR.

Aiello ha sottolineato l’importanza dei principi di uguaglianza e proporzionalità nella definizione delle politiche per le aree interne: risorse e interventi devono essere realmente commisurati alle esigenze dei territori, evitando disparità e trattamenti che penalizzino le comunità più fragili.

Un passaggio significativo è stato dedicato ai giovani e al loro diritto di scegliere liberamente dove vivere e costruire il proprio futuro. Oggi, infatti, la carenza di servizi e opportunità rischia di trasformare la permanenza nelle aree interne in una scelta sempre più difficile.

L’ingresso nel Direttivo nazionale di SVIMAR rappresenta dunque un bel risultato per Crosia e per l’intero territorio, offrendo al sindaco Aiello una nuova occasione per portare nelle sedi nazionali le esigenze delle comunità locali e contribuire al percorso di rilancio delle aree interne.