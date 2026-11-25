Ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne. È affidato alle parole della poetessa, attrice e ballerina statunitense Maya Angelou, il messaggio impresso sulla panchina rossa che in piazza dei Caduti, da oggi, mercoledì 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, restituisce un segno tangibile dell’impegno che la comunità di Caloveto vuole continuare a trasmettere soprattutto alle nuove generazioni.

IL SINDACO: VIOLENZA SI COMBATTE CON RISPETTO E ASCOLTO

Questa panchina rossa – ha detto il Sindaco Umberto Mazza intervenendo al momento inaugurale e ringraziando la Pro Loco guidata dalla presidente Stefania Pranteda per la lodevole iniziativa messa organizzata – non è soltanto un simbolo. È un richiamo alle nostre coscienze, un monito che ci ricorda quante donne subiscono ancora violenza, spesso nel silenzio e nell’indifferenza. Come Sindaco, ma prima ancora come uomo, sento il dovere di ribadire che nessuna donna deve avere paura di essere donna, nessuna deve sentirsi sola, nessuna deve essere costretta a rinunciare alla propria libertà. La violenza non si combatte soltanto con le parole e con le ricorrenze, ma con l’educazione, con il rispetto, con l’ascolto e con la capacità di intervenire. Come comunità abbiamo il dovere di esserci, ogni giorno. Perché il rispetto non deve avere una giornata sul calendario: deve essere il fondamento della nostra società. Caloveto dice NO alla violenza sulle donne. Sempre, senza se e senza ma.

A CALOVETO LA CAROVANA DELLA PREVENZIONE, EFFETTUATE 30 PRESTAZIONI

Cultura del rispetto e sensibilizzazione alla prevenzione. Il Primo Cittadino ha colto l’occasione per ringraziare l’Associazione Free Space APS che, nei giorni scorsi, ha fortemente voluto e promosso la presenza della Carovana della Prevenzione di Komen Italia sul territorio comunale e che ha consentito ben 30 prestazioni di prevenzione, a testimonianza di quanto la sinergia tra mondo associativo e istituzioni sia fondamentale per rendere la tutela della salute sempre più accessibile e vicina alle reali esigenze della comunità. Un contributo prezioso e concreto che ha permesso di raggiungere risultati importanti.