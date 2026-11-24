Un patrimonio botanico e storico da preservare in totale sicurezza. E’ questa la volontà del sindaco Franz Caruso che a tal fine ha incaricato i tecnici della società Ecoverde — azienda specializzata in analisi fitosanitarie — ad eseguire una complessa indagine strumentale sulla maestosa Araucaria bidwillii che svetta nella parte superiore della fontana della Scalinata dei due Leoni, lungo il collegamento tra via Misasi e via Sabotino.

L’intervento, coordinato dal dottor William Roca, ha permesso di valutare lo stato di salute e la stabilità dell’albero, integrando i nuovi rilievi con la relazione già redatta nel settembre 2023 dal dottor Giuseppe Logiudice, agronomo dell’Ordine dei dottori forestali di Reggio Calabria. Grazie all’impiego di un cestello elevatore capace di superare i 25 metri d’altezza, gli operatori hanno effettuato prove di trazione e una tomografia arborea — un esame diagnostico assimilabile a una TAC — per rilevare eventuali cavità interne al tronco e definire gli interventi necessari a garantire la longevità della pianta.

Colpiti dalla imponenza e dalle dimensioni dell’esemplare, definito «più unico che raro», gli stessi tecnici hanno avanzato al Comune la proposta di candidare l’Araucaria all’inserimento nell’elenco degli alberi monumentali del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Le operazioni hanno attirato l’attenzione di numerosi passanti e residenti della zona, testimoniando il forte legame affettivo che unisce la città a questo gigante verde. Documentato già in alcune fotografie storiche della fine degli anni Venti del Novecento come un giovane arbusto, l’albero ha attraversato quasi un secolo di storia urbana, accompagnando diverse generazioni di cosentini.

Ai cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sul futuro della pianta — e ai residenti che hanno segnalato la vicinanza di alcuni rami alle abitazioni affacciate sulla scalinata — i tecnici hanno fornito riscontri positivi. Con ogni probabilità si procederà alla progettazione di un sistema di ancoraggio al suolo, utile a massimizzare la sicurezza pubblica, affiancato da una potatura mirata e particolarmente cauta dei rami più invadenti, così da evitare l’esposizione dell’albero ad agenti patogeni.

Nei prossimi giorni la Ecoverde consegnerà ufficialmente all’Ente i risultati delle prove strumentali, una relazione dettagliata sulle condizioni fitosanitarie dell’Araucaria e un piano di manutenzione annuale pensato per tutelare nel tempo una delle più preziose ricchezze ambientali di Cosenza.