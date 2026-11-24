Si conclude con un bilancio estremamente positivo la Skiroll Cup Montagna Calabria 2026, il progetto sportivo promosso dal Comitato Calabro Lucano della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), realizzato grazie al sostegno della Regione Calabria nell’ambito del bando Grandi Eventi e Manifestazioni – Annualità 2026.

Un’iniziativa che negli ultimi due mesi ha portato lo sport federale in alcuni dei più suggestivi territori montani della Calabria, trasformando lo skiroll in uno straordinario strumento di promozione sportiva, valorizzazione territoriale e aggregazione.

Il circuito ha coinvolto le società sportive di Calabria e Basilicata affiliate alla FISI e impegnate nella disciplina dello skiroll, facendo tappa a Morano Calabro, Camigliatello Silano, Gambarie d’Aspromonte e San Giovanni in Fiore dove, domenica 22 novembre, si è svolto l’ultimo partecipato appuntamento. Una splendida giornata di sport, culminata con l’assegnazione dei Titoli Regionali di Skiroll nella specialità Gimkana, che ha visto protagonisti giovani atleti e società in una competizione caratterizzata da entusiasmo, tanto tifo, impegno e spirito sportivo.

La Skiroll Cup Montagna Calabria non è stata soltanto una successione di appuntamenti agonistici, ma un progetto con una precisa visione: promuovere la pratica degli sport invernali anche fuori stagione, offrire continuità all’attività degli sci club, favorire la crescita dei giovani atleti e creare nuove opportunità di collaborazione tra le realtà sportive e le comunità locali.

Lo skiroll, disciplina strettamente legata allo sci di fondo, rappresenta infatti uno strumento fondamentale per la preparazione atletica e per la diffusione della cultura degli sport nordici, consentendo di mantenere viva la pratica sportiva durante tutto l’anno e di avvicinare nuove generazioni al mondo della montagna, senza alcuna preclusione e in qualsiasi località.

«La conclusione della Skiroll Cup Montagna Calabria – sottolinea il Presidente del Comitato Calabro Lucano FISI, Pino Mirarchi – rappresenta un risultato importante, che va ben oltre il valore delle singole competizioni. Abbiamo voluto realizzare un progetto capace di mettere insieme le società sportive, i tecnici, gli atleti e i territori, creando un circuito che desse visibilità allo skiroll e, più in generale, agli sport di montagna. La partecipazione delle società di Calabria e Basilicata e la qualità degli appuntamenti organizzati dimostrano che esistono competenze, entusiasmo e potenzialità importanti da valorizzare. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla Regione Calabria per aver creduto e sostenuto questa iniziativa, alle società sportive coinvolte, agli amministratori locali, ai tecnici, agli atleti, alle famiglie e a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione».