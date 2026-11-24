Un Osservatorio epidemiologico comunale sui tumori, nato da un protocollo d’intesa tra il Comune, l’ASP di Cosenza e l’Università della Calabria. È la proposta contenuta nell’interrogazione presentata da Rossella Gallo, capogruppo del MoVimento 5 Stelle – Sinistra per Rende.

Il primo nodo sono i dati che mancano. Dalla scheda pubblicata dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), il Registro Tumori Integrato Cosenza-Crotone risulta aver completato la raccolta dei soli anni di incidenza dal 2009 al 2017. È la stessa Regione Calabria, nel Progetto di riallineamento del Registro Tumori 2024-2026, ad ammettere che il registro provinciale non è più in grado di produrre dati con continuità.

Al centro dell’iniziativa c’è l’area dell’ex Legnochimica, in contrada Lecco. Per decenni i residui della lavorazione del legno sono stati accumulati in bacini artificiali privi di impermeabilizzazione, le acque dei laghetti risultano contaminate e i ripetuti incendi hanno prodotto esalazioni nocive per i residenti.

«Chi abita intorno a contrada Lecco vive da anni con la paura, e troppe famiglie hanno conosciuto il dolore della malattia», dichiara Rossella Gallo. «Su quell’area non c’è stata una bonifica, e non c’è stata nemmeno una messa in sicurezza. I veleni sono ancora lì, e i cittadini non hanno neppure dati affidabili per capire che cosa stia succedendo alla loro salute. Un registro tumori comunale in senso stretto la legge non lo consente, perché i dati sanitari vanno tutelati. Ma il Comune può fare molto: l’Università della Calabria è qui, l’ASP ha le competenze. Mettiamoli intorno a un tavolo e costruiamo un osservatorio che analizzi i dati anonimi del territorio, li incroci con quelli ambientali e li renda pubblici. I rendesi hanno il diritto di sapere».

La proposta si aggancia alla programmazione dell’amministrazione. Il Documento Unico di Programmazione 2027-2029 prevede infatti l’istituzione di un “osservatorio comunale sulla salute”. Gallo chiede con quali tempi sarà attuato e se nel bilancio di previsione ci saranno risorse per la sua componente epidemiologica.

L’interrogazione chiede inoltre che i risultati dell’Osservatorio siano presentati periodicamente in Consiglio comunale, coinvolgendo associazioni di pazienti e medici di famiglia. Chiede anche che l’area dell’ex Legnochimica e le zone limitrofe siano oggetto di uno specifico approfondimento epidemiologico.